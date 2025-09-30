Haberler

Tatvan'da Sıcak İklim Meyveleri Yetiştirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mehmet Okay, evinin bahçesinde muşmula, dağ çileği, yer fıstığı ve kestane gibi sıcak iklim meyvelerini başarıyla yetiştirerek dikkat çekti. Soğuk iklimde yetişmez denilen meyvelerin bu yıl ürün vermesiyle birlikte yeni projeler planlıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mehmet Okay, evinin bahçesinde sıcak ve ılıman bölgelerde yetiştirilen meyveleri yetiştirmeyi başardı.

Van Gölü kıyısındaki evinin bahçesinde geçen yıl deneme amaçlı sıcak bölge meyvelerinin ekimini yapan Mehmet Okay, önemli bir başarıya imza attı. Okay'ın bahçesinde muşmula, dağ çileği, yer fıstığı ve kestane gibi bölgede yetiştirilmesi zor kabul edilen birçok meyve ağacı bulunuyor. Kitaplarda ve tarım kaynaklarında ekseriyatla Doğu Anadolu Bölgesi gibi sert iklimli bölgelerde yetişmeyeceği belirtilen bu meyvelerin Tatvan'da yetişmesi, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Geçen yıl ektiği fidanların bu yıl meyve vermeye başladığını belirten Mehmet Okay, deneme amaçlı ektiği muşmula, dağ çileği, yer fıstığı ve kestane gibi ürünlerden yüksek verim elde etti. Ektiği meyvelerin bu yıl tek tek ürün verdiğini anlatan Okay, önümüzdeki yıl bahçenin boş kalan diğer kısımlarına da benzer meyve ağaçları dikmeyi planladığını ifade ederek, "Tatvan'ın iklim şartlarına rağmen muşmula, dağ çileği, yer fıstığı ve kestane gibi meyveleri denemek istedim. Doğal yöntemlerle bakım yaptım ve emeklerimin karşılığını almak beni çok mutlu etti. Bundan sonra da yeni ürünler denemeye devam edeceğim. Bunun yanı sıra bahçemin boş kalan diğer alanlarına da yine farklı meyveler ekmeyi planlıyorum. Hedeflediğimiz oranda bir verime ulaşmamız durumunda bu meyve ağaçlarından oluşan daha büyük bir meyve bahçesi oluşturmayı amaçlıyorum. Bu sayede artık bu bölgede ve soğuk iklimde yetişmez denilen meyveleri kendi elimle yetiştirip afiyetle yiyeceğiz. Herkese de bu meyveleri ekmeye başlamalarını tavsiye ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
