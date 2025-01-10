Tasarruf finansman sektöründeki aktif katılımcı sayısı 500 bine yaklaştı

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yüksek kredi oranları ve krediye erişimdeki problemler sonrası vatandaşların tasarruf finansman sektörüne yöneldiğini belirterek, 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla sektördeki sözleşme tutarının 371 milyar liraya, aktif müşteri sayısının ise 485 bine ulaştığını söyledi.

Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruf finansman sektörünün 2024 yılını değerlendirirken, 2025'e ilişkin beklentilerini paylaştı.

Tasarruf finansman sektörünün faizsiz bir sistem olduğunu ve ödeme tutarı ile sayısının kişiye özel tasarlandığını dile getiren Akbal, 33 yıl önce başlayan sistemin 2022 yılında yasayla kanuna tabi hale getirildiğini söyledi.

Akbal, sektörün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) denetiminde ve Finansal Kurumlar Birliğine (FKB) bağlı olarak faaliyet gösterdiğini kaydederek, "Doğal olarak artık yaptığımız tüm çalışmalar bankacılık kanununa tabi olarak gerçekleştiriliyor. Sektörümüzde şu anda 6 firma faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

BDDK'ye ve regülasyona tabi olmanın avantajlarına işaret eden Akbal, "Artık vatandaşlarımız güven içerisinde bu sektöre katılabilir. Vatandaşımızın bütün yatırımları güvence altındadır." ifadelerini kullandı.

"Sektörümüzün sözleşme tutarı 371 milyar liraya ulaştı"

Eyüp Akbal, bu sistemin en önemli noktasının "Vatandaşın en uygun maliyetle iş yeri, konut ve taşıt edinmesi" olduğunun altını çizdi.

Özellikle Kovid-19 sonrası küresel piyasalarda yaşanan olumsuzlukların global anlamda yüksek faize yol açtığını ve benzer durumun son yıllarda Türkiye'de de yaşandığını anlatan Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansa erişim noktasında halen çalışmalar yapılmakta ve politikalar geliştirilmektedir. Tasarruf finansmanın en büyük getirisi herhangi bir krediye başvurmadan en uygun finansmana erişmektir. Faiz gibi bir enstrüman yoktur. 33 yıldır faizsiz sistemle insanları ev ve araç sahibi yapıyoruz. Bankalardaki veya kredi kuruluşlarındaki yüksek oranlar ve krediye erişimdeki daralma sonrası ev ve araç sahibi olmak isteyenler sektörümüze müracaat etti. 2024 yılında tarihi rekorları kırdık."

Akbal, sektörün 2024 itibarıyla büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Regülasyon sonrası geldiğimiz noktada inanılmaz rakamlara eriştik. 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla sektörümüzün sözleşme tutarı 371 milyar liraya ulaştı. 2023 sonunda sektördeki aktif müşteri sayısı 375 binken 2024'ün ilk 9 ayında bu rakam 485 bine geldi. Talepteki artışın 2025'te de devam edeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Sektöre yeni şirketler geliyor

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, "Terzi işi finansman" olarak da tanımladıkları tasarruf finansman modelinde, kişilerin kendi ekonomik güçlerine göre taksit sayısını ve tutarını belirleyebildiğini kaydederek, ödeme planının 240 aya kadar çıkabildiğini söyledi.

Yüksek enflasyon oranları sonrası konuta erişimin zorlaştığını belirten Akbal, "Dolayısıyla sektörümüzde daha önce yüzde 70-75'lerde konuta talep varken şimdi oranlar yüzde 70 araç, yüzde 30 konuta dönüştü. Rakamların ulaşılabilir olması açısından otomotiv daha çok tercih ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akbal, BDDK'ye tabi olunmasıyla 33 yıldır faaliyet gösterdikleri sektöre yönelik teveccüh ve güvenin daha çok arttığının altını çizerek, "2025 yılında sektöre yeni firmalar katılacağı bilgisini aldık. Ne kadar çok talep olursa ve yeni firmalar girerse sektörün tanınmışlığı açısından daha çok etki oluşturacaktır. Bu nedenle daha çok firmanın sektöre girmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sisteme yeni ürünlerin dahil edilmesi için çalışıyoruz"

Eyüp Akbal, sektörde çalışmaların şu anda konut, araç ve iş yeri olmak üzere 3 kalem üzerinden yürüdüğünü anımsatarak, ilgili makamlarla yaptıkları temaslarda yeni ürünlerin sisteme dahil edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Akbal, "Ancak bu çalışmalar mevzuat değişikliğiyle değil TBMM'de alınacak kanun değişikliğiyle gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle yaptığımız çalışmalar ağırlıklı olarak yeni yasa döneminde torba yasalara bunu dahil ederek yeni ürünlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle BDDK da bu yönde bir çalışma içerisinde." şeklinde konuştu.

"2024'te 30 bin teslimat gerçekleştirdik"

Eyüp Akbal, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ ile ilgili gelişmelere değinerek, şirketin geçen yıl çok hızlı büyümeye imza attığını, 2023'te yüzde 25'e ulaşan pazar paylarının 2024 itibarıyla yüzde 30'u aştığını söyledi.

Şube sayısını ise 100'den 125'e çıkarttıklarını dile getiren Akbal, şu bilgileri verdi:

"Fuzul olarak sektöre 100 bin yeni müşteri katmayı hedeflemiştik. Bunda başarılı da olduk. 2024 yılında 100 bin yeni müşteriyi sistemimize dahil ettik ve böylelikle müşteri sayımız 200 bine yaklaştı. Buradaki en önemli konu finansmanın teslim edilmesidir. Bu konuda ciddi çalışma oldu. 2024'te toplam 30 bin ev ve araç teslimatına finansman sağladık. Bunların sadece 5 bin tanesini aralık ayında gerçekleştirdik. Bu gerçekten büyük başarı. Müşteri sayısında evde yüzde 46, araçta yüzde 225'lik artış sağlandı. 2025 yılında teslimatta üç kat büyüyerek 100 binlere ulaşma hedefimiz var. Bunu gerçekleştireceğiz."

Akbal, 2025'te de Türkiye'nin dört bir yanında yeni şubeler açarak hem daha çok kişinin en uygun maliyetle ev, araç ve iş yeri sahibi olmasına olanak sağlayacaklarını hem de istihdama katkılarını sürdüreceklerini anlattı.

Eyüp Akbal, "Özetlemek gerekirse, Fuzul olarak 2025 yılında büyümeye, buna bağlı olarak şubeleşmeye, istihdam artışı sağlamaya ve ülke ekonomisine katı sunmaya devam edeceğiz. 2025'te de 2024'teki büyüme oranlarıyla doğru orantılı olarak başarılı bir yıl geçirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.