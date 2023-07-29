TARSİM Heyeti Manisa'da Hasar Durum Değerlendirmesi Yaptı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Manisa'da eksperlerle hasar durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, dolu ve don hasarları ile ilgili yapılan kesin ekspertiz çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Manisa'da eksperlerle hasar durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, 26-27 Temmuz'da Manisa'da eksperlerle hasar durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

TARSİM heyetinin, Yunusemre, Saruhanlı, Akhisar, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde görev alan eksperlerle bir araya geldiği hasar durum değerlendirme toplantılarında, dolu ve don hasarları ile ilgili yapılan kesin ekspertiz çalışmaları hakkında görüşüldü.

Sahadaki operasyonel süreçler hakkında eksperlerin değerlendirmelerini alan heyet ayrıca, risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve yeni dönemde risk ve hasar operasyon sürecine yönelik yapılacak yenilikler hakkında bilgiler verdi.