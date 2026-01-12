Haberler

Alaşehir'de üzümün geleceği değerlendirildi

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Alaşehir'de düzenlenen basın toplantısında Avrupa pazarındaki kalıntı sorununu ve artan küresel rekabeti ele alarak, çözüm için planlı üretimin önemini vurguladı. Yeni pazarlar bulmak ve iç tüketimi artırmanın gerekliliğine de dikkat çekti.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Alaşehir'de düzenlenen basın toplantısında üzümde artan küresel rekabete dikkat çekerek, Avrupa pazarındaki kalıntı sorununun ihracatı olumsuz etkilediğini, çözüm için planlı ve analizli üretimin şart olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümün geleceği masaya yatırıldı. TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Tatlıcı Kenan Düğün Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TARİŞ Üzüm Birliği Başkan vekili İbrahim Balık ve TARİŞ Kooperatif Müdürü Yasin Uysal da katıldı.

"Rekabet her geçen yıl zorlaşıyor"

Basın toplantısında konuşan TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, dünya genelinde üzüm üreten ülke sayısının her yıl arttığını belirterek, bu durumun rekabeti zorlaştırdığını söyledi. Şen, dünya pazarında yer alabilmek için kaliteli ve kalıntısız üretimin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Avrupa pazarında kalıntı engeli

Türkiye'nin üzümde pazar sorunu olmadığını ancak pestisit kalıntısı nedeniyle özellikle Avrupa pazarında ciddi kayıplar yaşandığını ifade eden Şen, "Son yıllarda Almanya, Fransa ve Hollanda'ya yapılan ihracat ciddi oranda düştü. Bunun temel nedeni kalıntı sorunu. Bundan sonra üzüm alımlarını analizli yapmak zorundayız" dedi.

Üretimde planlama şart

Kalıntı sorununu önlemek amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini belirten Şen, üretimde planlamanın önemine dikkat çekti. Üreticilerin üzümü sofralık ya da kurutmalık olarak planlaması gerektiğini dile getiren Şen, bu sayede maliyetlerin düşeceğini ve pazarlama sorunu yaşanmayacağını kaydetti.

"Yeni pazarlara ihtiyacımız var"

TARİŞ'in yıllık üzüm alım kapasitesinin yaklaşık 20 bin ton olduğunu belirten Şen, bu miktarın üreticiyi tek başına tatmin etmediğini söyledi. Yeni pazarlar bulunması ve iç tüketimin artırılması gerektiğini vurgulayan Şen, Türkiye'de üzüm tüketiminin yeterli seviyede olmadığını ifade etti.

Genç çiftçi hamlesi

TARİŞ ortaklarının yaş ortalamasının 65 olduğunu hatırlatan Şen, gençleri tarıma kazandırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda 200 yeni çiftçinin kooperatife kazandırıldığını ve ortaklık devirlerinin yapıldığını açıkladı.

Üzüm markası güçlendirilecek

TARİŞ markasının yurt dışında bilinirliğinin yüksek olduğunu ancak üzümün markalaşma sıralamasında gerilerde kaldığını belirten Şen, zeytin, incir ve diğer ürünlerin ardından üzümün de hak ettiği yere gelmesi için tanıtım çalışmalarını artıracaklarını söyledi.

Toplantının sonunda TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının gününü kutladı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
