Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği Üzerine Kritik Vurgu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sağlıklı ve yeterli beslenmeyi sağlamak için tarım sektörüne ihtiyaç olduğunu bildirerek, "Üreticilerin emeğinin karşılığını alması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, destekleme politikalarının güçlendirilmesi ve genç nüfusun tarıma teşviki, sektörün geleceği açısından hayati öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, günün "Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele" temasıyla kutlandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, yaklaşık 733 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğine ve 2,8 milyardan fazla insanın sağlıklı beslenemediğine dikkati çeken Bayraktar, söz konusu verilerin, tüm bireylerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim hakkına sahip olmadığını, küresel boyutta gıda sistemlerinin kırılgan bir yapıda olduğunu gösterdiğini aktardı.

Bayraktar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün el ele vererek daha güçlü ve adil bir gıda sistemi oluşturması gerektiğini kaydederek, açlıkla mücadele için gıda sistemlerinin dönüştürülmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Üretilen gıdanın dengeli dağıtılması ile gıda kayıp ve israfının en aza indirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Bayraktar, dünya çapında tüketicilere sunulan gıdanın yüzde 19'unun israf edildiğini, gıdaların yüzde 13'ünün de hasat ve lojistik aşamasında kaybedildiğini hatırlattı.

"Doğal afetler sektördeki koşulları ağırlaştırdı"

Bayraktar, sağlıklı ve yeterli beslenmeyi sağlamak için sürdürülebilir tarım sektörüne ihtiyaç duyulduğunu, bunun da üreticinin emeğinin karşılığını almasıyla mümkün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üreticilerin emeğinin karşılığını alması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, destekleme politikalarının güçlendirilmesi ve genç nüfusun tarıma teşviki, sektörün geleceği açısından hayati öneme sahiptir. Tarımsal gelirlerin istikrara kavuşması, hem kırsal yaşamın sürdürülebilirliğini hem de ülke ekonomisinin direncini artıracaktır. Bu sene yaşanan doğal afetler birçok ürünü büyük ölçüde etkiledi ve sektördeki koşulları ağırlaştırdı. Çiftçilerimiz verilecek desteklerle ayakta kalacak, gelecek yıla yönelik üretimini planlayabilecektir. Üretimin sürekliliği, doğal kaynakların korunması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesiyle mümkündür. Tarımsal üretim sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve toplumsal istikrar meselesidir."