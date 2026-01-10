Mehdi Eker: 'Hazinemiz Tarımsal Potansiyelimizdir'

ESKİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, ' Türkiye'de Tarım Öğretiminin 180'inci Yıl Dönümü' programında yaptığı konuşmada, "Hazinemizi oluşturan şey, tarımsal potansiyelimizdir. Bunu ne kadar iyi noktaya taşırsak gelecek nesillerimize daha iyi bir Türkiye bırakmış oluruz" dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 'Türkiye'de Tarım Öğretiminin 180'inci Yıl Dönümü' sebebiyle etkinlik düzenledi. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, sanayi devrimi öncesi kendileri için üretim yapan insanların, devrim sonrası yaşanan kentleşmeyle birlikte başka insanlar için üretim yapmaya başladığını söyledi. Sanayi devriminden sonra büyük kentleşmeler ve sanayi merkezlerine yığılmalar olduğunu belirten Eker, "Eğer biz başkaları için üretim yapıyorsak ailemiz, köyümüz için değil uzak şehirler için üretim yapıyorsak bunun üç disiplinin kesişim kümesinde yapılması lazım. Ancak o zaman sürdürülebilir bir tarımsal üretimden bahsedebiliriz. Ekonomi, ekoloji ve biyoloji. Bu üç disiplinin kesişim kümesi. Bunu yapmazsak ne olur? Bunu yapmazsak dünya ısınır. Tarımsal faaliyet eğer başkaları için üretimse iktisat disiplininin mutlaka bir incelemesine gerek duyar. Çünkü yaptığınız bir iktisadi faaliyettir. Yani girdiler var, maliyet var, fayda var, risk var, hastalık var. Bir sürü faktör var ve bunların hepsi iktisadi faaliyettir. Biyoloji işin aslıdır. İster zirai üretim olsun, bitkisel üretim ister hayvansal üretim olsun biyoloji ilminin kurallarına tabidir. Ekolojiyi dikkate almazsanız sadece 'üretimi artıracağım' diyerek modern batı zihniyetinin bize dayattığı şekilde eğer biz sürekli girdileri artıralım üretimi artıralım verimlilik artsın üretim artsın dersek ne olur? Toprak aşırı kimyasal gübrelerle kirlenir, sular kirlenir. Tabiat ısınır, kuraklık olur iklim değişir. Bugün yaşadığımız afet, global, küresel afet onun için gelir" diye konuştu.

1,3 MİLYAR TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

Yeryüzünün doğal kaynaklarının ihtiyaçları karşılamaya yettiğini ama ihtirasları karşılayamayacağını ifade eden Eker, şunları söyledi:

"Yeteri kadar üretim var ama 700 milyon insan aç. Birleşmiş Milletler bir hedef koydu. 'Açlık oranlarını azaltacağız' dedi. Azaltamıyorlar. Dünyada 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. 700 milyon insan aç 1,4 milyar insan obez. Yani bir taraf çok yiyor, bir taraf hiç yiyemiyor. Böyle bir dengesizlik hali. Ekonomi, ekoloji, biyolojinin kesişim kümesinde faaliyet yapılmıyor. Tek yön. Artıralım daha çok artıralım ama dünyayı bu arada ısıtıyoruz. Okyanuslar ısınıyor. Okyanusların ısınmasının hesap edilemeyen birçok tehlikesi ve riski olur insanlık için. Böylece insanlık üzerinde yaşadığı yerküreyi kendi elleriyle tahrip ediyor."

BİZİM HAZİNEMİZ

Anadolu'da kaydedilen 4 bin 200 endemik bitkinin ülkenin hazinesi olduğunu vurgulayan Eker, "4 bin 200 civarında Anadolu'da bizim kaydettiğimiz, bildiğimiz endemik bitki türü var. Yeryüzünde başka bir yerde olmayan bu coğrafyaya mahsus, bizim coğrafyamıza özel. Bunların büyük bir kısmı yenilip içilebiliyor. 10 milyon kilometre kare Avrupa kıtasında 2 bin 400 endemik bitki türü var. İşte zenginlik burada. Çünkü bizim petrolümüz çok az, doğal gazımız, doğal kaynaklarımız çok az ama 4 bin 200 endemik bitki türü bizim hazinemizdir. Hazinemizi oluşturan şey, tarımsal potansiyelimizdir. Bunu ne kadar iyi kullanır ne kadar iyi bir noktaya taşırsak geleceği çok daha iyi bir şekilde kurgularız. Torunlarımıza, gelecek nesillerimize daha iyi bir Türkiye bırakmış oluruz" diye konuştu.