Tarımsal İhracatta 1 Milyar Dolarlık Dış Ticaret Fazlası

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ocak-mart döneminde tarımsal ihracatın 7 milyar 600 milyon dolar, ithalatın ise 6 milyar 600 milyon dolar olduğunu ve 1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası olduğunu açıkladı. Bakan Kirişci ayrıca Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatını 8 katına çıkardığını ve 92 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ocak-mart döneminde tarımsal ihracat 7 milyar 600 milyon dolar, ithalat ise 6 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kirişci, bağımsızlık, özgürlük, istikrar ve istikbal uğruna ömrünü adamış ve bu konuda her türlü fedakarlığı göstermiş Afyonkarahisar'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Bakan Kirişci'ye, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP'li Mehmet Taytak, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci de ziyarette eşlik etti.