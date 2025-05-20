Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yükseldi: Yıllık Artış %29,73

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yükseldi: Yıllık Artış %29,73
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, tarımsal girdi fiyat endeksi Mart ayında yıllık bazda %29,73 oranında arttı. Aylık artış ise %1,80 olarak kaydedildi. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi ve veteriner harcamaları en yüksek artışı gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 29,73 arttı, aylık yüzde 1,80 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Tarım-GFE'de, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,16 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,08 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,15 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,10 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,53 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 55,87 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,31 artış ile veteriner harcamaları oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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