Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çiftçilere Destek Ziyaretleri

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri ile teknik personellerin katılımıyla köy ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde çiftçilerle bir araya gelen ekip, üreticilerin sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Toplantılarda özellikle tarım sayımı, Bakanlığın yeni destekleme modeli ve bölgeyi yakından ilgilendiren kuraklık konuları gündeme geldi. Çiftçilerin taleplerinin alındığı ziyaretlerde, doğru planlama yapılabilmesi için tarım sayımının önemi vurgulanırken, yeni destekleme modeliyle üreticilerin daha güçlü bir şekilde büyümesinin hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca kuraklıkla etkin mücadele için atılacak adımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için sahada çiftçilerle buluşmaya devam edileceği belirtildi. - UŞAK