Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 sözleşmeli personel alacak! Başvurular yarın başlıyor - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 sözleşmeli personel alacak! Başvurular yarın başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tercihler, 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak sözleşmeli personel ilanına ilişkin detaylar, bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER

Buna göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek.

1.800 KİŞİ ALINACAK

Ayrıca açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 800 personel alacak

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstihdam Haziran Medya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

oturan:

Gıda teknikerliği alanında alım neden yapılmıyor. bu bölümü sakın okumayın ve devlet de bu bölümü kapatsın rezalet bir bölüm iş imkanı kesinlikle yok.

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