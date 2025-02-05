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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Gübre Denetimleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Gübre Denetimleri
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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak ve taklit gübrelerin piyasaya girişini önlemek amacıyla İzmir, Manisa ve Uşak'ta geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde gübre bayileri, üreticileri ve dağıtıcıları kontrol edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya girişini önlemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında İzmir, Manisa ve Uşak'ta gübre bayilerinde denetimler gerçekleştirildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde gübre satışının yapıldığı işletmelerde denetim yaptı.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, etiket ve numune denetimini gübre üreticisi, ithalatçısı ve gübre dağıtıcılarında yaptıklarını belirterek, "İlimizde 676 bayi ve 195 gübre üreticisi bulunmaktadır. Geçen yıl 1118 denetim gerçekleştirerek 3 firmaya yaptırım uygulanmıştır." dedi.

Manisa

Manisa'da da kent genelinde gübre kullanım sezonu öncesi çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzının önlemek ve çiftçilerin haklarının korunması amacıyla gübre denetimleri yapıldı.

Kentin farklı noktalarındaki gübre ve zirai ilaç bayileri, gübre üreticisi, ithalatçısı ve dağıtıcılarında etiket denetimi ve numune denetimi yapan ekipler, topladıkları verileri Gübre Takip Sistemi'ne kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 50 denetçiyle 792 bayi, 61 lisanslı üreticiye yönelik, barkod, etiket, içerik ve ambalaj denetimi yaptıklarını, gübrelerin piyasa gözetim ve denetimi yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öztürk, il genelindeki tüm bayilerin ve lisanslı üreticilerin denetleneceğini anlatarak, alınan numunelerin yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderileceğini ifade etti.

Bahar aylarında yoğun bir gübre kullanımı olacağına değinen Öztürk, "Tüm Türkiye'de, tüm ekiplerimizin katılımıyla denetimin yoğun kullanım öncesinde yapılması da ayrı bir önem arz ediyor. Biz yıl içerisinde de sürekli olarak gerek bayileri gerekse de lisanslı üreticileri denetliyoruz. Ancak bahar ayları öncesinde, yoğun kullanım öncesinde yapılan denetimler de özel bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Uşak

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gübre ve zirai ilaç bayilerine giderek gübrelerin kontrolünü gerçekleştirdi.

Gübrelerin içeriklerinin sistemde yer alan bilgilerle uyuşup uyuşmadığına bakan ekipler, ambalajların üzerindeki barkodların kontrolünü yaptı, satıcılara, gübre satışlarında ve depolarda muhafaza edilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Ekipler, kent genelinde 5 üretim tesisi ve 96 bayinin denetimini tamamladı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
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