Tarım ve Orman Bakanlığı, Bireysel Sulama Sistemleri Destekleme Projesi kapsamında 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bireysel Sulama Sistemleri Destekleme Projesi çerçevesinde 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından Bireysel Sulama Sistemleri Destekleme Projesi çerçevesinde 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılı Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde yüzde 50 Hibeli Bireysel Sulama Sistemleri Destekleme Projesi'nde sonuçlar belli oldu. Proje çerçevesinde 210 çiftçi desteklemeye hak kazanırken, 207 çiftçi ile destekleme sözleşmesi imzalandı. Toplamda 20 milyon TL olan proje bütçesinde yüzde 50 hibe desteği ile 10 milyon TL, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Bu çerçevede sözleşme imzalamaya hak kazanın çiftçiler ile Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu arasında hibe sözleşmesi imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen İmza törenine Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Su Yönetimi Genel Müdürü Arife Sever ile birlikte il protokolü katıldı.

Açılışta konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının önemini vurgulayarak, devam eden proje uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından hibe almaya hak kazının çiftçiler ile hibe sözleşmeleri imzalandı. - KASTAMONU