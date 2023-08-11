Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımı dijitalleştirmek en önemli gündem maddemiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarladan sofraya giden süreçlerde girdi maliyetlerini düşürmek, verimlilik ve kaliteyi artırmak, tarımı dijitalleştirmek ve yönetimi sadeleştirmek gibi konuların en önemli gündem maddeleri olduğunu belirtti. Yumaklı ayrıca, su kaynaklarının verimli kullanılması, tarım sigortalarının yaygınlaştırılması ve teknolojinin tarımda kullanımının artırılması gibi konulara da değindi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, en önemli gündem maddelerinin tarladan sofraya giden bütün süreçlerde girdi maliyetlerini düşürmek, verimlilik ve kaliteyi artırmak, tarımı dijitalleştirmek, yönetimi sadeleştirmek olduğunu bildirdi.

Yumaklı, Bakanlıkta medya temsilcileriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin küresel değişiklerden bağımsız olmadığını belirten Yumaklı, "Hem yeni normal hem de diğer ülkelerden farklı olarak Kahramanmaraş merkezli depremler hemen hemen her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de yeni bir vizyon ihtiyacını ortaya çıkardı. Bakanlığımızın vizyonu geçtiğimiz yıldan itibaren benim de içinde olduğum proje gruplarında çalışıldı. O projelerden bir kısmını hayata geçirdik, bir kısmı ise yakın gelecekte hayata geçecek, yenileri de eklenerek elbette. Projelerin tamamının odak noktası ise üretim oldu, olmaya da devam edecek. Tarladan sofraya giden bütün süreçlerde girdi maliyetlerini düşürmek, verimlilik ve kaliteyi artırmak, tarımı dijitalleştirmek, yönetimi sadeleştirmek bizim en önemli gündem maddelerimiz olacak. Hedefimiz üreticiyi güçlendirmek, tüketiciyi korumak." dedi.

Sürdürülebilirlik, verimlilik, kayıtlılık ve kaliteye odaklandıklarını vurgulayan Yumaklı, sürdürülebilirlik için de üretim planlanmasının öne çıktığını söyledi.

Yumaklı, üretim planlaması için çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, toprak ve su durumuna göre planlama yapılması gerektiğini anlattı.

Su Kanunu çalışmaları devam ediyor

Yumaklı, Su Kanunu ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini vererek, Mera Kanunu'nda da değişiklik yapılması için hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

Tarım sigortalarının yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Yumaklı, çiftçi gelirinin istikrarı için tarım sigortalarının önemli olduğunu bildirdi.

Yumaklı, Kent Tarımı Projesi'ne de değinerek, şöyle konuştu:

"Burada da üretim yerlerini tüketim yerlerine yaklaştırarak özellikle nakliye ve uzun mesafelerden kaynaklı zayiat kalemlerini azaltmak istiyoruz. Yine verimlilikle alakalı Türkiye'de 100 lokasyonda jeotermal enerjiye dayalı olmak üzere ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacak. Bu yıl tüzel kişilik kazanan bir projemizi özellikle ben dikkatlerinize sunmak isterim. Bu proje de Balıkesir-Gönen'de 8 bin dekarlık alana kurulacak ve dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) olacak. Elbette projede jeotermalin yanı sıra yine ülkemizin büyük avantajlarından olan rüzgar-güneş ve biyokütle enerjileri de olmak üzere kullanılacak."

Barajlardan tarlaya su kayıpları azaltılacak

Üretimin bütün süreçlerindeki unsurların verimliliğine odaklandıklarını belirten Yumaklı, "Akıllı sulama yatırımlarını, modern sulama sistemlerini geliştirmeyi ve özellikle de su kayıplarını azaltmayı hedefliyoruz. Su, önümüzdeki dönemin en önemli konularından olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, ülkenin "su stresi" altında olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Su Verimliliği Seferberliği Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Bu uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sadece bu kampanyanın başlangıcından sonra malumunuz deprem olayı yaşadık, dolayısıyla bir miktar sekteye uğradı, şimdi yeniden kaldığımız yerden daha güçlü devam edeceğiz."

Tarım sayımı için hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Yumaklı, kısa zamanda uzun süredir yapılmamış tarım sayımını gündeme getireceklerini bildirdi.

Tarımda teknoloji kullanımı artacak

Tarımın bütün unsurlarında teknolojiyi kullanmayı hedeflediklerine dikkati çeken Yumaklı, rekolte tahminini de insansız hava araçlarından (İHA) alınan görüntülerin işlenmesi ve yapay zeka teknolojisiyle yapacakları bilgisini verdi.

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden birisinin Türkiye olduğuna işaret ederek, bu yıl 8 Ağustos'a kadar meydana gelen 1212 orman yangınından 418'inin İHA'lar tarafından ilk anda tespit edildiğini dile getirdi.

Türkiye genelinde son 20 yılda 6,5 milyar fidanın toprakla buluştuğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son 5 yıldır her yıl ortalama 600 milyon fidanı toprakla buluşturmak üzere bir gayretimiz var. Geçtiğimiz yıl bu 600 milyonu artık biz taban olarak belirledik, bu hedefin üzerine çıkmak arkadaşların görevi. Geçen yıl dikilen fidan sayısı 650 milyon. Amacımız orman yangınlarıyla değil her yıl toprakla buluşturduğumuz fidanlarla anılmak. Umarım bu da en kısa zamanda başardığımız bir unsur olur."

(Sürecek)