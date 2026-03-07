Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırklareli'nde iftar programına katıldı Açıklaması

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bütün arzumuz ülkemizin çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak. Vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını en üst düzeye çıkarmak." dedi.

Yumaklı, AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Yumaklı, Gazze'de 70 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'nin yaşanan zulümlere karşı sesini yükselten ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yanı başımızda komşumuz olan ve 900 kilometrenin üzerinde sınırımız bulunan bir ülke de kendisini savaşın içinde buldu. Maalesef katiller sürüsü İsrail başta olmak üzere böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalındı. Bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Biz de buradan tekrar dile getirmiş olalım. Savaşın hiçbir türünü tasvip etmiyoruz. Masum insanların, çocukların, kadınların ve yaşlıların en fazla etkilendiği bu tür belalardan dünyanın en kısa zamanda kurtulmasını diliyoruz. Çünkü biz bir insanın ölümünü insanlığın ölümü olarak gören bir dinin mensuplarıyız."

"Türkiye bir barış adası"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada barışın sağlanması için önemli çabalar ortaya koyduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir barış adası olduğunu belirtti.

Millete hizmet etme anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bütün arzumuz ülkemizin çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak. Vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını en üst düzeye çıkarmak. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz milletimize hizmetkar olma aşkıyla çalışıyoruz. Yine 'aşk ile koşan yorulmaz' diyerek gece gündüz gayret ediyoruz. Bizler gücümüzü sizlerden alıyoruz."

"Kadının imzası olmayan her şey eksiktir"

Yumaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların toplumdaki rolünün önemine dikkati çekti.

Kadınların hayatın her alanında büyük sorumluluk üstlendiğini ifade eden Yumaklı, "Kadının imzasının olmadığı her şey eksiktir. Bakanlığımızın birimlerinde hanımefendilerin bir konuyu ele aldıklarında sonuna kadar götürdüklerini görüyoruz. Bu nedenle tarımsal üretimin içinde kadınları daha fazla görmek istiyoruz." diye konuştu.

Son dönemde aile kurumunun hedef alındığına işaret eden Yumaklı, aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "Aileyi sanki bir suçmuş ya da utanç vesilesiymiş gibi göstermeye çalışan anlayışlarla karşılaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere parti olarak aile bizim kırmızı çizgimizdir. Ailenin toplumun temel unsuru olduğunu her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, programın ardından İnece beldesinde bir çiftçi ailenin evinde iftar yaptı.