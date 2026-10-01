Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Günleri'ni üretici emeği için fırsat saydı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, il tanıtım günlerinin üreticilerin emeklerinin gösterilmesi için bir fırsat olduğunu belirterek, "Güçlü Türkiye'nin sadece büyüyen değil, tarımda, sanayide, sağlıkta, eğitimde, yani bütün fonksiyonlarda değerler oluşturan bir Türkiye olması esas." dedi.

Yumaklı, Kastamonu Dernekler Federasyonunca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 21. Kastamonu Günleri programında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun doğasıyla, kültürüyle, mavisiyle, yeşiliyle ve misafir olanları bağrına basan insanıyla Türkiye'nin çok nadide bir köşesi olduğunu söyledi.

Gurbeti en iyi tarif edeceklerin Kastamonu insanı olduğunu belirten Yumaklı, "Çünkü ekecek, dikecek yeri yoktur. 3-5 kardeşten sonrası, hayatını idame ettirmek için büyükşehirlere göçmek zorunda kalmıştır. Hepimizin babası, dedesi mutlaka bu yoldan geçmiştir. Ama gönlümüzdeki memleket sevdası ilk günkü gibi kalmıştır." diye konuştu.

Yumaklı, kültürleri hissetmenin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, ülkedeki insanların kültüründe, iyilik, merhamet ve kardeşlik gibi duyguların ağır bastığını ifade etti.

"Üreticilerin emeklerinin gösterilmesi için fırsat"

Ülkenin kuzeyinden güneyine ve doğusundan batısına söz konusu duyguların yeniden hissedilmesine Kastamonu günlerinin önemli etkisi olacağını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu günler, aynı zamanda üreticilerin emeklerinin de gösterilmesi için bir fırsat. Açıkçası biraz sahne oluyor. Burada tanıtımını yapan bütün illerin, kültürlerini ve değerlerini ortaya koyma fırsatları olacaktır. Güçlü Türkiye'nin sadece büyüyen değil, tarımda, sanayide, sağlıkta, eğitimde, yani bütün fonksiyonlarda değerler oluşturan bir Türkiye olması esas. İşte bu değerler, bizleri birbirimize bağlayan çok önemli hususlar. Bu programların, gönül medeniyetini inşa etmek için bizlere imkan veren ortamlar olması son derece kıymetli."

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından alanda bulunan stantları gezdi.

Kaynak: AA