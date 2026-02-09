Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugüne kadar deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı. Bunlar için harcanan rakam yaklaşık 60 milyar lira. Halihazırda devam edenleri var. Bunlar da tamamlandığında bu rakam 110 milyar liraya ulaşmış olacak" dedi.

Bakan Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Kısık İçmesuyu Regülatörü-Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı Projesi'nde incelemede bulundu.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlı tutumuyla 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasındaki 3 senede çok büyük bir aşama kaydedildiğini belirterek, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Bu süreçte yerelden hükümete kadar devletin tüm kurumlarının iş birliği içerisinde 7/24 esasına göre canını dişine takarak çalıştığını ve bugün itibarıyla normal hayata dönüş sağlandığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bir yandan inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edilirken diğer yandan da tarımdan ulaştırmaya, eğitimden sağlığa kadar deprem sebebiyle zarar görmüş bütün unsurlar tamir ve tadil süreci gerçekleştirilmiş oldu ve onlar da büyük oranda nihayete ermiş durumda. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımsal üretimin sürdürülebilir olması hasebiyle özellikle tarımsal altyapı başta olmak üzere birçok konuda çalışmalarımıza devam ettik. Aziz çiftçilerimiz bu süreç içerisinde üretmekten hiçbir zaman vazgeçmediler. Bu ülkenin sofrasına gıdasını ulaştırma anlamında kendilerine düşen vazifeyi yerine getirdiler. Tüm bu hizmetlerin yanında deprem bölgesi için en hayati konulardan birisi de su idi. Bugüne kadar deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı. Bunlar için harcanan rakam yaklaşık 60 milyar lira. Halihazırda devam edenleri var. Bunlar da tamamlandığında bu rakam 110 milyar liraya ulaşmış olacak."

Bakan Yumaklı, hayata geçirilen projelerle bir yandan vatandaşın içme suyu ihtiyacı karşılanırken diğer taraftan da çiftçilerin, üreticilerin su ve sulama projeleri için ihtiyacı olan suyun da temin edilmiş olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta da önemli ihtiyaç ve yatırımları bu kısa süre içinde tamamladıklarını, vatandaşın ve üreticinin hizmetine sunduklarını belirten Yumaklı, "7,6 milyar lira yatırım bedeliyle Afşin-Adatepe sulaması 1. kısım tamamlandı ve 73 bin 740 dekarlık bir alan sulamaya açıldı. Çiftçilerimiz geçen yıl ilk defa bu tesisten ürünlerini sulama imkanı buldular. Yine 5 milyar lira maliyetli TOKİ deprem konutları içme suyu projesi ile 10 bin 105 konutun yıllık 9 milyon metreküplük içme suyu ihtiyacı karşılanmış oldu. Andırın Hapisağzı Göleti ile 4 bin 180 dekarlık alan tarımsal sulamaya açılmış oldu." dedi.

Bakan Yumaklı, incelemelerde bulundukları Kahramanmaraş'ta inceleme yaptıkları Kısık Projesi'nin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Toplamda 8,5 milyar lira maliyetli bu proje kapsamında baraj, içme suyu arıtma tesisleri, regülatör ve isale hattı inşa edilmiş olacak. Şu anda yapım aşamasında olan 4,1 milyar lira maliyetli Kısık içme suyu regülatörü ve Ayvalı Barajı bağlantısı isale hattı ile birlikte tam 75 kilometre uzunluğunda, 1400 milimetre çapında çelik borular inşa edilmiş olacak inşallah. Böylece Kahramanmaraşımızın içme suyu ihtiyacını çok uzun yıllar karşılayacak bir sistem inşallah devreye alınmış olacak."

Son 23 yılda 352 içme suyu tesisi tamamlandı

Bakan Yumaklı, hayatın kaynağı olan suyun, tarım ve gıda gibi siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, içme suyunu bir siyaset aracı olarak değil, vatandaşların ihtiyacı hatta hakkı olarak gördüklerini vurguladı.

Asli görevi vatandaşa içme suyu götürmek olan belediyelerin talep etmesi halinde bu yatırımlarını gerçekleştirebilmek için kayıp kaçak miktarlarını azaltmaları konusunda her türlü desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam ettiklerini aktaran Yumaklı, son 23 yılda bu şekilde 352 içme suyu tesisinin tamamlandığını ve halkın hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

Gerçekten ihtiyacını karşılamak amacıyla irade gösteren, bu konuda bütçesini harcama zorunda olduğunu bilen tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu anlatan Yumaklı, "Deprem süresince hasarlı olan ya da ihtiyaç doğuran konuları yerine getirmek için gece gündüz çalışma konusunda bizleri teşvik eden, cesaretlendiren ve bizlere her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan huzurlarınızda tekrar şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.