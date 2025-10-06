Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Çocuk Şenliğini Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Tarımın Yıldızları Çocuk Şenliği" kapsamında oluşturulan etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklar için kurulan atölyeleri inceledi.

Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde, gerçekleştirildi.

Bakan Yumaklı ve Bakan Tekin, ilk defa yapılan "Tarımın Yıldızları Çocuk Şenliği" kapsamında oluşturulan etkinlik alanında kurulan atölyeleri gezdi, çocukların yaptıkları deneyler hakkında bilgi aldı. Bakanlar, ayrıca çocukların kelebek ve böceklerle etkileşime girebilmesi için kurulan Böcek Şenlik Okulu'nda, tarımsal üretimi desteklemek için üretilen böcekleri çocuklarla birlikte inceledi.

Yumaklı, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocuklara, sahip olunan doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin öğretilmesi gerektiğini söyledi. Vatanı onlardan emanet aldıklarını ve olması gerektiği gibi bırakacaklarını belirten Yumaklı, "Çocuklarımıza, şu andan itibaren, ağaç yaşken eğilir sözünden hareketle, bütün bu değerleri vermemiz gerekiyor. Bugün burada arkadaşlarımız, 6-7 farklı etkinlik çadırında onlara tohumdan, VR gözlükle doğanın farklı yönlerini anlatmaya kadar birçok hususu gösteriyor. Bunları geliştirerek devam edeceğiz." diye konuştu.

Bugün, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokolün, çocukların sahip olduğu değerleri daha iyi anlayıp, daha da ileriye götürmeye yönelik olduğunu anlatan Yumaklı, "Ağaçtan böceğe, kuştan kelebeğe, tohumdan fidana kadar her şeyi çocuklar burada görmüş olacaklar. Bugün sabahtan itibaren, değerli bakanımızla birlikteyiz, çocuklarla hep iç içeyiz. Bu tür etkinlikleri biz protokolümüz kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte artırarak devam edeceğiz. Bütün çocuklarımızı hem bu etkinliklere katılmaya, hem de 11 Kasım'da yeşil vatan için fidan dikmek üzere 7'den 77'ye babalarının, annelerinin, dedelerinin babaannelerinin, anneannelerinin ellerinden tutup fidan dikmek için ayrılan alanlara gitmeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin her tarafına bu etkinlikleri yayacağız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise çocukları çok sevdiklerini ve onların daha iyi eğitim almaları için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle beraber, çocukların doğayı sevmesini, doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmesini, ülkesine ve değerlerine sahip çıkmasını istediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da çocukların zihin dünyalarında, farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenlediğini aktaran Tekin, "Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bir ricamız, bu tür etkinliklerin sayısını artırsınlar. Çocuklarımızın doğayla birebir temas kurabilecekleri imkanları, beraber oluşturalım. Bu konuda, ortak bir protokol de imzaladık. Bu ve benzeri etkinlikleri, Türkiye'nin her tarafına yayacağız. Çocuklarımızın, doğayla birebir doğrudan temas kurabilecekleri etkinlikleri beraber yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.