Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi