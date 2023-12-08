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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Manisa'da Üreticilere Ana Arı Üretim Kovanı Dağıttı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da arıcılara ana arı üretim kovanı dağıttı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin arıcılık alanında birinciliği hedeflediğini belirterek, Türk balını dünya pazarlarında daha tercih edilebilir hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da ana arı üretim kovanı dağıtım törenine katıldı.

Bakan Yumaklı, Manisa'daki program kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne geçen Yumaklı, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen ana arı üretim kovanı dağıtım töreninde, üreticilerle bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, arıcılıkta kalitenin artması için desteklere devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin dünya arıcılığında hak ettiği yere gelmesi ve Türk balının tercih edilen bal olması için çalıştıklarını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Çok daha kaliteli üretim yapacağız, verimli üretim yapacağız. Kovan sayısında ikinciyiz, bal üretiminde üçüncüyüz. Hayır birinci olacağız. Çinlilerin çok ciddi bir mücadelesi var. Onlardan daha iyi olacağız. Bir numaraya oturacağız. Tüm gayretimiz burada meşhur Türk balının daha da tercih edilebilir olması, dünya pazarlarında yer alması için daha öncesinde Türkiye'de üretimi az olan ana arının üretimiyle alakalı bu kovanların dağıtımını yapacağız. Tüm Manisa çapında 2 bin 500 kovan dağıtılıyor. Bütün üretici kardeşlerime bereketli olmasını diliyorum."

Türkiye'nin tarımsal üretimde de hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, "El ele vereceğiz hep birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının arıcılara kovanları teslim eden Yumaklı, üreticilerle sohbet etti.

Törene Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ile Murat Baybatur, Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve arıcılar katıldı.

Bakan Yumaklı, törenin ardından sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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