Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Hayvan Hareketlerini Kontrol Altına Almak İçin Yol Kontrol Noktaları Açacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, hayvan hareketlerini kontrol altına almak için yol kontrol noktaları açacaklarını belirtti. İlk olarak Erzurum'da açılan kontrol noktasının ardından Elazığ, Adana, Mersin ve diğer bölgelerde de açılacağını söyleyen Gümen, böylece tüm Türkiye'de hayvan hareketlerinin kontrol edilebileceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, memleketi Burdur'da çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Yardımcısı Gümen ilk olarak annesi Şengül Özkan'ı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Gümen, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne geçti. Burada Tarım ve Orman İl Müdürü Eyup Adıgüzel ve müdürlük personeli ike kısa bir toplantı yapan Gümen, konuşmasında Burdur'un çocuğu olduğunu ve kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

'HER YERDE ÇIKTIĞI ZAMAN MÜCADELE ETMESİ ZOR'

Bakan Yardımcısı Gümen, "Hayvan hareketleriyle ilgili önlemler alıyoruz. Geçen yıl şap hastalığı, çok ciddi ekonomik zararlara sebep oldu. Ne yazık ki şap, ilk olarak resmi kaynaklara göre Burdur'da tespit edildi. Bu tabii üzücü bir şey. Ama tespit edilen nokta Burdur olmasına rağmen, Ardahan'dan gelen bir besi hayvanının burada pozitif çıkması sebebiyle hastalık ilk olarak burada çıkmış görülüyor. Bu aslında hayvanın hasta olarak oradan geldiğini gösteriyor. İlk yaptığımız iş, hayvan hareketlerini kontrol altına almak için yol kontrol noktalarını açmak oldu. İlk olarak Erzurum'da açtık. İkincisini Elazığ'da açacağız, daha sonra Adana, Mersin'de açacağız. Sonra 3 tane orta hatta açacağız. Sonra iki tane de boğazları koruduğumuz zaman, tüm Türkiye'de hayvan hareketlerini kontrol edebilir hale geleceğiz. O zaman hayvan hastalıkları her nerede çıktıysa; o bölgede kalacak ki bütün enerjimizi oraya verebilelim. Her yerde çıktığı zaman mücadele etmesi zor oluyor" dedi. Gümen, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün hayvanlarda ari işletme sayısını artırmaya yönelik eylem planını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını da söyledi.

'BURDUR GÖLÜ'NÜN HALİ GERÇEKTEN İÇ ACITICI'

Bakan Yardımcısı Gümen, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Gümen, Burdur Gölü'nün halinin kendisini de üzdüğünü belirtti. Prof. Dr. Gümen, "Burdur Gölü'nün hali, gerçekten iç acıtıcı. Burdur'a gelirken gördüğümüz manzara giderek ortadan kalkmış. Göl neredeyse merkezin orada kalmış. Bununla ilgili ne yapılabilecekse, çalışmalar yapmamız lazım" diye konuştu.

'FİLİSTİN'DE VAHŞET DEVAM EDİYOR'

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına da değinen Bakan Yardımcısı Gümen, şunları söyledi: "Filistin'de vahşet devam ediyor. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bir an önce, bu işin sonlanması için gereken yapılmaya çalışılıyor. Ancak bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. İnşallah en kısa sürede biter. Çünkü insanlar zor durumda. Yaşama hakkı, en önemli insan haklarından bir tanesi. Gıdaya, suya ulaşmak maalesef o bölgede kısıtlanmış durumda. En kısa sürede bitmesini temenni ediyorum."

Gümen, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, MHP İl Başkanlığı ile Burdur Veteriner Hekimler Odası'nı da ziyaret etti.