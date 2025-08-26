Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan Yeni IPARD III Programı Çağrısı

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın 8. başvuru çağrı ilanına çıkıldı.

TKDK'den yapılan açıklamada, 2021-2027 dönemi IPARD III Programı'nın 8. başvuru çağrı ilanının yayımlanmasına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, çağrı kapsamında "Tarım-çevre, iklim ve organik tarım" tedbiri kapsamında "Biyoçeşitlilik-toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi sektörü" altındaki başvurular kabul edilecek.

İlan kapsamındaki destek bütçesi 3 milyon avro olarak belirlendi.

Program için pilot bölge seçilen Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şeyhametli, Özyurt, Sinanlı, Uzunbeyli, Yüzükbaşı, İnler, Yağcıoğlu ve Adatoprakpınarı mahallelerinden başvuru alınacak.

Başvurular, 1 Eylül saat 09.00'dan itibaren tedbirin uygulanacağı Polatlı TKDK Ofisi'nde kabul edilmeye başlanacak. Son başvuru tarihi ise 27 Şubat 2026 saat 18.00 olarak belirlendi.