Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 185 Araç İçin İhaleye Çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tasarruf açıklamalarına rağmen 185 araçlık kiralama ihalesi açtı. Araçlar en az 2021 model olacak.

GÜNEY ÜLGER

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "tasarruf" genelgesinden 11 gün sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım" açıklamasından dört gün sonra 107'si SUV/Pikap olmak üzere 185 araç için kiralama ihalesine çıktı. İhale şartnamesine göre, araçlar en az 2021 model olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "tasarruf" açıklamalarına rağmen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 185 araçlık araç kiralama ihalesi açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 28 Temmuz 2023'te "merkez teşkilat ve 42 il koordinatörlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere" araç kiralama ihalesi açtı. Kiralanacak araçlar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bir yıl süre ile kullanılacak.

İhalenin teknik şartnamesinde yer alan bilgilere göre; 78 adet binek (otomobil) ve 107 adet arazi binek (SUV/Pikap) olmak üzere toplam 185 adet araç kiralanacağı bilgisi yer alıyor. Araçların özellikleri arasında; en az 2021 model ve kabul tarihinde 120.000 km altında olması isteniyor.

KURUMUN BAŞKANI 14 TEMMUZ'DA DEĞİŞMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 14 Temmuz'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Serkan Doğan yerine Ahmet Abdullah Antalyalı atamıştı.

BAKAN ŞİMŞEK, 17 TEMMUZ'DA GENELGE YAYINLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, 17 Temmuz'da kamu kurumlarına "tasarruf" genelgesi göndermişti. Bakan Şimşek'in gönderdiği genelgede; "Deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm kamu harcamalarında tasarrufa gidilecek" ve "Taşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcama azaltılacak" gibi başlıklar dikkat çekmişti.

ERDOĞAN, 24 TEMMUZ'DA "TASARRUF" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından; "Milletime sesleniyorum, biz verim ekonomisinden yana olalım, tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım" açıklamasını yapmıştı.