TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı 2025'te Kapılarını Açıyor

Denizli'de Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 1-5 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ege Bölgesinin en önemli buluşmalarından birisine ev sahipliği yapacak olan Bizim Medya Fuarcılık, dev organizasyon öncesi sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bizim Medya ve Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı 1-5 Ekim 2025'te kapılarını açıyor. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 1-5 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak. Organizasyonu Bizim Medya Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek fuar, sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında toplayarak üretici, tüketici, yatırımcı ve profesyonelleri buluşturmayı amaçlıyor. Fuar süresince, en yeni tarım ve hayvancılık teknolojileri, makineler, ekipmanlar ve verimliliği artırmaya yönelik çözümler ziyaretçileri tanıtılacak. Denizli ve çevre illerdeki kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleşecek fuar, bölgenin potansiyelini görünür kılarak iş birliklerinin gelişmesine zemin hazırlanacağını, yerel ve ulusal düzeydeki paydaşların buluşması, sektörde yeni iş fırsatlarının ve ortak projelerin önünü açılacağını belirtildi.

"Denizli, sanayi kenti olduğu kadar bir tarım kentidir"

Denizli'de düzenlenecek olan TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarının çok önemli olduğunu dile getiren Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Denizli, sanayi kenti olduğu kadar bir tarım kentidir. Yaklaşık 376 bin hektarlık alanda 138 tarımsal ürün yetiştiriliyor ve her ilçemiz bir ürünüyle öne çıkmaktadır. Fuarlar çiftçimizin ihtiyaç duyduğu teknoloji ve bilgiye ulaşmasını sağlayan, ufkunu açan organizasyonlardır. Bölge ekonomisini büyütür. Bu nedenle Denizli'de bu fuarın düzenleniyor olması çok önemlidir. Genç ve dinamik ekibi kutluyorum. Dolu dolu bir fuar olmasını hedefliyoruz" dedi.

"Denizli'yi tarımda mark şehir haline getirmek istiyoruz"

Tarım teknolojilerini çiftçilerle buluşturarak Denizli'yi tarımda marka şehir haline getirme hedeflerinin olduğunu dile getiren Bizim Medya ve Fuarcılık Genel Müdürü Eylem Karasümen, "1-5 Ekim tarihleri arasında Denizli EGS Fuarında düzenleyeceğimiz Tarım Fuarı sadece bir ticari etkinlik değil üreticilerimizi, çiftçilerimizi, sanayicilerimizi buluşturan bir platform olacak. 20 yılı aşkın süredir bu sektörde faaliyet gösteren bir ekip olarak Motorlu Taşıtlar Fuarlarında edindiğimiz tecrübeyi şimdi Tarım sektörünü aktarıyoruz. Amacımız çiftçimizin emeğini görünür kılmak. En yeni tarım teknolojilerini bölgemizi taşımak ve Denizli'yi tarımda marka şehir haline getirmek. Ziraat odalarımızın her biri, tarımın sahadaki en güçlü sesi. Onların desteği olmadan bu fuar tabi ki olmazdı. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizin çiftçilerinin katılımını ve ilgisini artırmak ve fuardan en fazla faydayı görmesi için birlikte çalışmak çok önemli. 1-5 Ekim tarihleri arasında EGS Fuarda düzlenecek olan Tarım Fuarını tüm çiftçilerimizi ve ziyaretçilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ