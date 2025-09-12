Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye, gayrimenkul satışlarında tapuda düşük bedel göstererek vergi ve harç kaybına yol açan işlemleri mercek altına aldı. Yapay zeka destekli taramalarla gerçek satış fiyatı ile beyan edilen değer arasındaki farkların büyümesi üzerine, son beş yılı kapsayan kapsamlı inceleme başlatıldı.

10 MİLYONLUK EV 2,5 MİLYON GÖSTERİLİYOR

Uzmanlar, özellikle büyükşehirlerde kayıt dışılığın yaygınlaştığını belirtiyor. Satış bedeli 10 milyon TL olan bir evin tapuda 2,5 milyon TL gösterilmesi gibi işlemler doğrudan incelemeye giriyor. Denetimlerin artık sadece inşaat firmalarıyla sınırlı kalmadığı, bireysel alıcı ve satıcıların da radar altında olduğu vurgulandı.

GECİKME FAİZİ YÜZDE 53,25

Eksik beyan tespit edilmesi halinde hem alıcı hem satıcı, eksik ödenen tapu harcını ceza ve yıllık %53,25 faiz ile birlikte ödemek zorunda kalacak. Uzmanlar, beş yıl geriye dönük cezaların büyük mali yük getirebileceğini söylüyor. Ayrıca, emlakçıların da düşük komisyon faturası kesmesi halinde cezalı vergi riski taşıdığı, elden alınan tutarların tespit edilmesi durumunda geriye dönük tahsilat yapılabileceği aktarıldı.

AK PARTİLİ DEMİR "DENGE" VURGUSU YAPMIŞTI

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise rayiç bedel düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Vatandaşın sırtına yeni yük bindirmeyeceğiz. Hem belediyelerin gelir ihtiyacını gözeten hem de vatandaşın hakkını koruyan dengeli bir yaklaşımı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ DÜZELTME ÇAĞRISI

Maliye'nin başlattığı denetimlerle milyonlarca işlem incelenecek. Uzmanlar, gönüllü düzeltme yapanların cezasız kurtulabileceğini, aksi durumda ise ağır yaptırımların kaçınılmaz olduğunu hatırlatıyor.