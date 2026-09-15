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Tanoğlu: "İş dünyamızın sesi olmaya devam edeceğiz"

Tanoğlu: 'İş dünyamızın sesi olmaya devam edeceğiz'
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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 8. Grup Bankacılık, Sigortacılık, Emlakçılık, Kuyumculuk ve Saatçilik Meslek Grubu üyelerinin katılımıyla sektör çalıştayı düzenledi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 8. Grup Bankacılık, Sigortacılık, Emlakçılık, Kuyumculuk ve Saatçilik Meslek Grubu üyelerinin katılımıyla sektör çalıştayı düzenledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, sektör temsilcilerinin karşılaştığı sorunlar, beklentiler, çözüm önerileri ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Tanoğlu, oda tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Meslek grubu üyeleri de sektörlerinde yaşadıkları sorunları, beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Üyelerin soru, görüş ve önerilerini dinleyen Tanoğlu, gündeme getirilen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sektör temsilcilerinin bilgi ve tecrübelerinin Erzincan iş dünyasının gelişimi açısından önem taşıdığı belirtilen toplantıda, gelecek dönemde gerçekleştirilebilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Programda ayrıca ETSO'ya kayıtlı ve 20 yılı aşkın süredir ticari faaliyetlerini sürdüren üyelere teşekkür plaketi verildi.

Erzincan'ın ekonomisine, ticaretine, üretimine ve istihdamına uzun yıllardır katkı sağlayan üyelerin plaketleri, Tanoğlu ve ETSO Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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