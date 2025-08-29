SYS Grup, MSPO 2025 Savunma Fuarı'na Katılıyor

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), güvenilir ve yüksek teknolojiye dayalı çözümlerle Polonya'da düzenlenecek savunma sanayi fuarı MSPO 2025'e katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup bünyesindeki şirketler CANiK, UNIROBOTICS ve AEI Systems global savunma sanayisinde son dönemde etkinliği giderek artan ve Doğu Avrupa'nın en büyük savunma fuarı olan MSPO 2025'te yerini alacak.

Polonya'nın Kielce kentinde 2-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere Avrupa, Asya ve ABD'den birçok savunma şirketini, profesyoneli ve karar vericiyi buluşturacak.

Polonya, son yıllarda savunma harcamalarında Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin geçen yıl 38 milyar dolar olan savunma bütçesi, bu yıl 48,7 milyar dolarına çıktı. Polonya, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 4,7'sini savunma için ayırıyor. NATO standartlarının oldukça üzerinde olan bu rakam, Polonya'yı, SYS Grup için kritik bir pazar haline getiriyor.

SYS Grup, hem NATO içindeki rolü hem de artan savunma bütçesiyle Polonya'yı öncelikli pazarlarından biri olarak konumlandırıyor. Bu nedenle de SYS Grup, bünyesindeki CANiK, UNIROBOTICS, AEI Systems ve MECANiK ile fuara güçlü bir katılım sağlayacak.

SYS Grup, orta kalibre top sistemleri ve uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) alanında dünya çapında güçlü bir üretici konumunda bulunuyor. Ayrıca dünyanın en büyük 12.7x99 milimetre ağır makineli tüfek üreticisi olarak dikkati çeken Grup, yalnızca silah sistemleri değil, entegrasyon çözümleri, atış kontrol teknolojileri ve platform uyumlu çözümleri de sunarak, müşterilerine uçtan uca sistemler sağlama kapasitesine sahip bulunuyor.

SYS Grup, son dönemde büyük ilgi gören 30x113 milimetre orta kalibre top konseptini MSPO 2025'e de taşıyacak. Bu konseptin en önemli parçası olan VENOM LR, düşük geri tepme özelliği, ayarlanabilir atım hızı, hafif ve kompakt tasarım ile fuarın en dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. VENOM LR, özellikle modern zırhlı araç, deniz ve hava platformları için üstün entegrasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor.

SYS Grup'un MSPO'daki varlığı, yalnızca B2G (business-to-government) savunma işbirlikleriyle sınırlı kalmayacak. Grup, aynı zamanda sivil pazar satışlarında da etkinliğini artırmayı hedefliyor. CANiK markası altında geliştirilen sportif atıcılık ve profesyonel kullanım tabancaları da fuarda yerini alacak.

"Fuardan yeni işbirlikleriyle ayrılacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Polonya'nın, sahip olduğu stratejik konum, NATO içindeki rolü ve hızla artan savunma yatırımlarıyla başta CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup şirketleri için öncelikli bir pazar olduğunu belirtti.

MSPO fuarında hem orta kalibre çözümleri hem de dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip 12.7x99 milimetre ağır makineli tüfekleri ile güçlerini sergilemekten gurur duyduklarını vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

"SYS Grup olarak, yalnızca silah sistemlerini değil, aynı zamanda bu sistemlerin entegrasyonunu ve atış kontrol çözümlerini de sunabilen dünyadaki ender şirketlerden biriyiz. Bu nedenle Polonya'da büyüyen savunma yatırımlarıyla birlikte, bölgede daha da etkin bir rol üstlenmeye hazırız. Güncel tehditlere karşı güven veren teknolojilerle Polonya, Avrupa ve NATO ülkelerinde yeni sorumluklar üstlenmek için MSPO'da yoğun bir gündemimiz olacak. Bu fuarda Türk savunma sanayisini en iyi şekilde temsil edip, yeni işbirlikleriyle ayrılacağız."