Suudi Arabistan Veliahtı Bin Selman, İtalya Başbakanı Meloni ile bölgedeki güvenlik durumunu görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ülkeye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bölgedeki güvenlik durumunu görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman ve Meloni, ülkenin batısındaki Cidde kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, tarafların bölgesel durumlardaki son gelişmeleri, bölgedeki askeri gerilimin yansımalarını, uluslararası seyrüsefer serbestisi ve enerji arz güvenliği üzerindeki risklerini ele aldığı ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin yanı sıra iki liderin Körfez bölgesinin güvenlik ile istikrarını güçlendirecek ortak çabaları ele aldıkları bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üst düzey görüşmeler yapmak üzere ziyaret ettiği Körfez bölgesinde temaslarına Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden başladığı açıklanmıştı.

Meloni'nin ziyareti, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta, bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderinin Suudi Arabistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.