Süt Üreticilerinden Fiyat Güncelleme Talebi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, şap hastalığı yüzünden büyük zarar gören süt üreticilerinin ayakta kalması için çiğ süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru, yaptığı açıklamada şap hastalığı nedeniyle hayvancılığın derin yara aldığını belirterek, beside yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 15-20 civarında hayvanın kesime gittiğini tahmin ettiklerini söyledi. Üreticilerin ciddi zarar gördüğünü dile getiren Doğru, hayvancılıkla uğraşanların ayakta kalması için adımlar atılması gerektiğini aktardı. Beside dana sıkıntısı başladığını ve bunun kırmızı ete yansıdığını belirten Doğru, bunun etkisinin uzun süreceğini söyledi.

Süt zirvesinde süt fiyatları

Şap hastalığının döl verimini de etkilediğini vurgulayan Doğru, şöyle konuştu:

"Hayvanlar gebe kalmıyor. Bunun farklı etkileri olacak. Gebe kalmayınca onlardan yetişecek hayvanlar da olmayacak. Ulusal Süt Konseyi 1 Ekim'den bu yana geçerli olacak şekilde 19,60 lira açıklasa da Türkiye ortalaması bunun çok altında. Kırsalda 14 liraya ve altında süt veren üreticiler var. 22 Kasım'da Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından Antalya'da düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi'nde de sütteki bu fiyat konusu görüşüldü."

Acil destek çağrısı

Sütte acilen fiyat güncellemesi gerektiğini dile getiren Doğru, "Çünkü esas desteklenmesi, arka çıkılması gereken süt üreticileri. Danayı, kırmızı eti üretecek olanlar ineklerimiz. Zaten kaç senedir ekonomik olarak süt fiyatlarının baskılanması yüzünden küçülen, kapanan işletmeler şap hastalığıyla sarsıldı. Akdeniz ve Güneydoğu'da üç gün hastalığı da vurdu. Süt üreticisinin arkasında durulmazsa üst üste darbelerle daha çok işletmeler kapanıyor olacak" dedi.

Ulusal Süt Konseyi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na şap pandemisiyle zarar gören üreticiyi üretimde tutacak, umut olabilecek fiyat farkı verilmesi çağrısında bulunan Doğru, "Destek verilir, fiyatlar yukarı çekilirse belki kesim biraz azalır" ifadesini kullandı.

Süt fiyatları güncellenmeli

Doğru, tarih 1 Aralık olacak şekilde süt fiyatlarında güncelleme beklediklerini belirterek, "Süt fiyatları kırsalda 14 liraya kadar düştü. Hep üreticinin kesesinden gidiyor. 3 ayda bir toplanılıp güncelleme yapılacaktı ama hep sarktı ve bugünlere gelindi. Şu andaki fiyatlar yeterli değil" diye konuştu.

Dernek olarak yeni hazırlanan maliyet hesaplama metoduna göre 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetinin 23,09 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Doğru, sütçülerin üretimde kalması için güncellemenin elzem olduğunu sözlerine ekledi. - BURSA