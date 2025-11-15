Haberler

Süs Bitkileri İhracatında Yüzde 15'lik Artış

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, bu yılın 10 ayında sektör olarak 137 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve geçen yıla göre yüzde 15 artış sağladıklarını açıkladı. Türkiye, özellikle kesme çiçek ve çeşitli bitkilerde önemli pazar payına sahip.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, yılın 10 ayında 137 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındıran Türkiye, özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyor.

Sera ve yaylada yıl boyunca üretimini sürdüren sektör temsilcileri, başta Hollanda olmak üzere 80 ülkeye satış yapıyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz, AA muhabirine, sektör olarak ihracatta güzel bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Geçen yıl 10 ayda 117 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu yıl 10 aylık rakamlar sevindirici. Sektörde ihracatta yaklaşık yüzde 15'lik artış var. 137 milyon dolar seviyesindeyiz. 2025, yıl sonu itibarıyla bugüne kadar en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sene olacak." dedi.

Yılmaz, dünyada ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde bu büyümenin önemli bir başarı olduğuna işaret ederek, çiçek sektörünün yılı artıyla kapatacağını kaydetti.

Çok pahalı değil ancak etki gücünün yüksek olmasından dolayı, insanların hediye olarak çiçeğe yöneldiğini anlatan Yılmaz, bu durumun da satışları olumlu etkilediğini dile getirdi.

"80'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

İsmail Yılmaz, bu dönemde en fazla ihracatı her yıl olduğu gibi Hollanda'ya gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hollanda'yı İngiltere, Almanya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin takip ettiğini belirten Yılmaz, "80'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Var olan pazarlardaki payımızı artırdık. Hollanda çiçeğin toplanma merkezi, oradan tüm dünyaya yayılıyor. Hollanda pazarında artışımız daha yüksek oranda gerçekleşti. Yılı 155 milyon dolara yakın bir rakamla kapatacağız, şu anki siparişler bunu gösteriyor." diye konuştu.

Yılmaz, geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bu sene ise rekora imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
