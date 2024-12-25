Üye Girişi
Haberler
Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
Asgari ücrete yapılan zammı düşük bulanlar bu saate kilitlendi
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

Suriyeli Tarım İşçilerinin Dönüşü, Adana'da Tarım Sektörünü Tehdit Ediyor

Suriyeli Tarım İşçilerinin Dönüşü, Adana'da Tarım Sektörünü Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin ülkesine geri dönmesi, Adana'daki çiftçileri endişelendirdi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Suriyelilerin tarım sektöründeki önemine dikkat çekerek ucuz işçi ithalatı gerektiğini vurguladı.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başlaması, tarımın başkentlerinden Adana'da çiftçileri tedirgin etti. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ülkemizde tarımda çalışan işçilerin yüzde 77'si Suriyeli. Tarım işçisi Suriyeliler ülkelerine dönerse ciddi sıkıntı yaşarız. Ucuz işçi ithal etmemiz gerekiyor" dedi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte iç savaş da bitti ve Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Ancak 11 yıldır tarım sektöründe ciddi ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyelilerin dönmesi sektör temsilcilerini de endişelendirdi. Türk tarım işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten temsilciler, Suriyeli tarım işçilerinin ülkesine dönmesi halinde ucuz işçilerin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Tarım sektöründe çalışan Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, " Türkiye'de yılın 365 günü hasat, ekim ve dikim yapılabiliyor. Suriyeliler 11 yıldır ülkemizde. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönmek istiyor. Şu anda önümüz kış ve kış şartlarında gidişler ağır ilerliyor. Havalar ısındığında gidişler daha da artacaktır. O zaman da tarım sektörü ciddi sekteye uğrayacak. Çünkü tarımda çalıştırdığımız işçilerin yüzde 77'sini Suriyelilerden sağlıyoruz. Tarım sektöründe çalışan Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz" diye konuştu.

"Teknoloji gelişmediği için işçilere ihtiyacımız var"

Ucuz işçi ithal edilmesi gerektiğini savunan Başkan Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Ülkemize Türki cumhuriyetlerden ve Afrika'dan ucuz işçi ithal etmeliyiz. O işçilere yerleşim yerlerinden uzak, sosyal donatı alanları yapılarak tarıma kazandırılması gerekiyor. Türkiye bir tarım ülkesi. Bizim yerli tarım işçilerimiz başka sektörlere hep geçti. 1980 öncesi Adana'da narenciye yok denecek kadar azdı. Ancak şu anda Adana'da narenciye çok fazla ve teknoloji gelişmediği için işçilere ihtiyacımız var. Tarım işçisi Suriyelilerin gitmesi demek, tarım sektörünün bitmesi anlamına geliyor."

Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şu an dahi Adana'da tarım işçisi sıkıntısı yaşandığını, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
img

Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
Açıklanan rakam ittifak ortağını da isyan ettirdi
Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor
Yeni asgari ücretle bakın kaç çeyrek altın alınabiliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 8'i ağır 29 yaralı
Öğrenci servisi tırla çarpıştı! 29 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri

2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu? 25 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? Mersin hava durumu | 25 Aralık Mersin'de bugün hava nasıl olacak? Mersin günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.