Suriye, doğal gaz ve petrol tedariki için Mısır'la iki mutabakat zaptı imzaladı

Güncelleme:
Suriye, doğal gaz ve petrol tedariki için Mısır'la iki mutabakat zaptı imzaladı. Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde, Suriye'nin enerji altyapısının güçlendirilmesi ve doğal gaz ithalatı konuları ele alındı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye Petrol Bakanlığından bir heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu.

İki ülke arasında petrol alanında işbirliğini ilerletme yollarının görüşüldüğü ziyarette, Suriye'nin petrol ve doğal gaz altyapısını güçlendirme konusundaki fırsatlar ele alındı.

Kahire ziyaretinde, elektrik üretiminde kullanmak üzere Mısır'dan doğal gaz ithal etme ve Suriye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak petrol ürünleriyle ilgili iki mutabakat zaptı imzalandı.

Mısır, geçen ay da Lübnan'ın elektrik üretimi için gerekli doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere Beyrut hükümeti ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih - Ekonomi
