Suriye'de yeni banknotlar tedavüle girecek

Suriye Merkez Bankası, yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini açıkladı. Banknotların piyasaya sürülmesinin ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğu ifade edildi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini ve bu banknotların 'güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta' basılacağını açıkladı.

GÜNLÜK İŞLEMLER KOLAYLAŞACAK

Husariyye, yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu bildirdi.

MEVCUT BANKNOTLAR DOLAŞIMDAN ÇEKİLMEYECEK

İlk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla kademeli olarak piyasaya sürüleceğini vurgulayan Husariyye, mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini söyledi.

Husariyye, ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi
