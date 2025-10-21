Haberler

Sürdürülebilir Madencilik İçin Buluşma

Güncelleme:
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 4'üncü Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşması, sürdürülebilir madencilik ve çevreyle uyumlu üretim modellerini tartışmak üzere akademik ve sektörel temsilcileri bir araya getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4'üncü Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşması, bu yıl madenciliğin geleceği ve çevreyle uyumlu üretim modellerine odaklandı. Altın sponsorluğunu Yeniköy Kemerköy Enerji'nin üstlendiği 'Sorumlu ve Sürdürülebilir Madencilik' temalı etkinlik, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerini, akademisyenleri, öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi 4'üncü Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşması'nda sorumlu madencilik konuşuldu. İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya ve Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık katıldı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen buluşma, madencilikte sürdürülebilirlik, yeşil enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik standartları ve çevresel rehabilitasyon konularına odaklandı. Akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri 'sorumlu ve sürdürülebilir madencilik' anlayışını bilimsel ve uygulamalı örneklerle tartıştı.

Madenciliğin geleceği gençlerle şekilleniyor

Etkinliğe ev sahipliği yapan İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, "Madenler olmadan hayat olmaz. Ancak bu kaynakları çıkarırken toprağın üstünü de korumamız gerekiyor. Bugün burada öğrencilerimizle birlikte sürdürülebilir madenciliğin geleceğini tartışıyor olmak bizler için çok değerli. Bugün burada hem sektörün hem akademinin hem de öğrencilerin buluşması, madenciliğin geleceğini daha bilinçli ve sürdürülebilir bir temele taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik boyunca öğrenciler, sektör temsilcileriyle birebir görüşerek staj ve kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

"Doğru bilgiyi paylaşmadan sürdürülebilir madencilik mümkün olamaz"

Etkinlikte konuşma yapan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 Raporu'na değindi. Rapora göre, 'dezenformasyon' ve 'yanlış bilgi'nin önümüzdeki dönemin en ciddi küresel riski olduğunu söyleyen Işık, "Zeytin taşıma faaliyetleri ile ilgili kamuoyunda çok ciddi bir dezenformasyon söz konusu. Zeytin taşınabilen bir ağaçtır. Sadece Türkiye değil, zeytin üretiminde önde gelen tüm ülkelerde zeytin taşıma sıklıkla başvurulan yöntemler arasında bulunuyor. Türkiye'de son 15 yılda zeytin ağacı varlığı yaklaşık iki katına çıktı. Böyle bir tabloda zeytin yok ediliyor demek gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Zeytin taşıma sürecini bilimsel yöntemlerle gerçekleştirdiklerini ve sürecin tüm akademik raporlarıyla kamuya açık ve şeffaf olduğunu belirten Işık, "Ankara Üniversitesi öncülüğünde yürüttüğümüz çalışmada, maden sahasındaki 151 zeytin ağacını bilimsel yöntemlerle taşıdık ve aynı bölgeye 300 yeni fidan diktik. Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya'nın denetiminde yürütülen süreç, şu ana kadar sıfır fireyle ilerledi. Ayrıca Türkiye Tabiatını Koruma Derneği de tüm paydaşlar adına süreci şeffaf bir şekilde izleyip raporlayacak" diye konuştu.

"Köyler yok olacak söylemi büyük bir dezenformasyon örneğidir"

'Maden ruhsat alanı' sınırı ve 'kazı alanı' kavramlarının farkına dikkat çeken Işık, "Milas'ta köyler ve insanlar yerlerinden edilecek şeklinde asılsız söylemler var. Bizim kazı alanımız, ruhsatlı maden sahamızın sadece yüzde 3,7 sini oluşturuyor. Köy merkezlerini etkileyecek, bölge halkını yaşadıkları yerlerden edecek bir maden kazı çalışması söz konusu değildir."

"Gerçekleri anlatmak da sorumlu madenciliğin bir parçası"

Sürdürülebilir madenciliğin maden açılmadan başlayıp maden kapatıldıktan sonra da devam eden bir süreç olduğunu vurgulayan Işık, maden fakültesi öğrencilerine de önemli mesajlar verdi:

"Bugün burada paylaşılan her bilimsel veri, dezenformasyona verilmiş bir cevaptır. Madencilik, bilim rehber edindiğinde tüm ekosistemle barışık olabilir. Mesleki kariyerinizde bilimin ışığından, şeffaf ve hesap verebilir olmaktan şaşmayın." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
