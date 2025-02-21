İstanbul ve Ankara dahil 6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı

6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı
Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Ünlü döner zincirine operasyon: 353 gözaltı
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

İkinci dalga geliyor! İmamoğlu saat verip vatandaşları uyardı
Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listede

Süpermarketlerde tereyağı krizi nedeniyle fiyatlar had safhaya ulaştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa genelinde maliyetler ve üretim yetersizliği nedeniyle tereyağı fiyatında yaşanan yüksek oranlı artışlar, hem tüketiciler hem de ekonomi yönetimleri için soruna dönüştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinde tereyağı fiyatları şubatta yıllık ortalama yüzde 30 arttı. Avrupa'nın en kalabalık nüfusuna sahip Almanya'da da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ocak ayında tereyağının üretici fiyatı yıllık bazda yüzde 39,8 düzeyinde artış gösterdi.

Söz konusu oranların Avro Bölgesi'nde yüzde 2,5 düzeyinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonunun çok üstünde olması dikkati çekiyor. Ayrıca Avrupa'da tereyağı 250 gramlık ambalajlarda satıldığı için tüketiciler çok kullanılan ürünleri sık sık almak zorunda kalıyor ve fiyattaki dalgalanmaları daha çok hissediyor. Bu durum da enflasyon beklentilerini düşürmeye yönelik politikalara zarar veriyor.

MARKETLER TEREYAĞI İÇİN PROMOSYON DÜZENLİYOR

Kıtada tüketiciler tereyağı için tarihin en yüksek fiyatını öderken, süpermarketler indirimli tereyağı için promosyon düzenliyor. Süpermarketler, panik alımlarını önlemek için her müşteri için en fazla 4 paket tereyağı (her paket 250 gram) limiti koyuyor. Bunun yanında bazı süpermarketlerde ise tereyağı, havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklanıyor.

POLONYA, FİYATLARI DÜŞÜRMEK İÇİN DONMUŞ TEREYAĞI REZERVLERİNİ SATIYOR

Almanya'nın komşusu Polonya'da ise tereyağı fiyatları siyasetin gündeminde yer alıyor. Ülkede tereyağı lüks bir ürün haline gelirken, hükümet acil önlemlere başvurdu. Mayıs 2025'teki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde artan fiyatları dengelemek isteyen Polonya hükümeti, Aralık 2024'te stratejik tereyağı rezervinden 1.102 tonun serbest bırakılacağını açıklamıştı. Polonya Stratejik Rezervler Ajansı da tuzsuz dondurulmuş tereyağını işletmelere kilosu 7 dolardan satılacağını duyurmuştu.

MALİYETLER ARTIYOR, ÜRETİM DÜŞÜYOR

Bu arada Avrupa'da çiftçiler pahalı ham madde ve enerji, düşük süt fiyatları, yüksek nakliye maliyetleriyle mücadele ederken, bu durumun da tereyağında üretim sıkıntısına yol açtığı belirtiliyor. Bunun yanında, son yıllarda Avrupa genelinde konsantre yem kullanımının artmasıyla sütün yağ içeriği normalden daha düşük olduğu için tereyağı üretiminin de azaldığı ifade ediliyor. Ayrıca geçen yıl Avrupa Birliği'ndeki inek sayısı 20 milyonun altına düşerken, Hollanda ve İrlanda gibi önemli süt ve tereyağı endüstrisine sahip ülkelerde de tarım politikası konusunda şiddetli tartışmalar yaşanıyor. Avrupa genelinde ise hükümetlerin iklim politikaları ve artan maliyetler nedeniyle çiftçi protestoları da artıyor.

Süpermarketlerde tereyağı krizi nedeniyle fiyatlar had safhaya ulaştı
Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
img

Zam kar kış dinlemiyor! Tabeladaki rakam anahtarı evde bıraktıracak
img

1,3 milyarlık cezanın ardından BİM'e bir kötü haber daha
img

Milyonlarca emekliye bayram öncesi kötü haber
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bizde çok var marketler dolu,adı tereyağı,o fiyat ile satılıyor. ama içinde %10 tereyağı

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

TEREYAĞI BEĞENMİYORUM VE ALMIYORUM ZATEN

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Uyar:

ben inanmıyorum su an Viyana'da marketlerde 250gramm tereyağı 2.29 Cent bu haberin doğruluk payı çok düşük raflar dolu fiyatlarda tr den çok ucuz.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKmal e:

her ramazan oldugu gibi ramazan geliyor diye olabilirmi acaba

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısadece kadir:

x bir markette geçen gün gördüm kuşbaşı dana eti 459 TL/ kg , tereyağı 470 TL.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim sert:

Türkiye'de ise tereyağı boşluğu yaşanıyor çünkü kaliteli markalar hariç adı tereyağı ama içinde tereyağı dışında ne yağı ararsan var

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

Bu haberler kasıtlı pompalanıyor ramazan yaklaştı diye bizim vatandaşımız da sırf siyaset yapmak için inanıyor almayın bu tür marketlerden pazarlarda emekçi köylüler var onlardan alın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDağıstan:

Süte yeterli fiyat vermezseniz,süt inekleri kesime gönderilirse ,ithalat kapısını devamlı açık tutarsanız,fiyatları denetlemezseniz ( örneğin tanınmış bir markete kesilen ceza gibi cezalar kesmezseniz ) olacağı bu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı
Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.