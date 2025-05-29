SuperFresh'in Tarımın Kadın Yıldızları Projesi İlk Hasadı Gerçekleştirdi

SUPERFRESH'in tarımda kadın iş gücünü görünür kılmak amacıyla başlattığı projesi 'Tarımın Kadın Yıldızları'nın çiftçileri, sezonun ilk bezelyelerini hasat etti. Besler CMO'su Gülizar Öcal Doğan, " Ege'den hasat etiketli ürünümüzle, dondurulmuş gıda kategorisinde bir ilk olarak sosyal sorumluluk projemizin ürettiği somut değeri tüketicilerimizle buluştururken, kadın çiftçilerimizin güçlenerek ilerledikleri bu yolculuğu ve emeklerini de taçlandırıyoruz" dedi.

SuperFresh'in, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağıyla 2022'de başlattığı 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesi bünyesindeki çiftçiler, bu yılın ilk bezelyelerini hasat etti. İzmir Tire'deki hasatta, kadın çiftçilerin yanı sıra Besler CMO'su Gülizar Öcal Doğan, projenin paydaşlarından Tabit kurucu ortağı Tülin Akın ve projede yer alan ziraat mühendisleri yer aldı.

Sezonun ilk hasadında toplanan bezelyeler, SuperFresh fabrikasına geldikten sonra yaklaşık 3 saat içerisinde -40 derecede IQF tekniğiyle şoklanarak tek tek donduruldu. Dalındaki lezzeti korunarak paketlenen SuperFresh'in bu özel bezelyesi, 'Ege'den Hasat' etiketli ambalajlarda haziran ayı başında Migros dolaplarında yerini alacak. 'Ege'den Hasat' etiketli ambalajlar üzerinde, Tarımın Kadın Yıldızları'nın ilham veren hikayelerine de yer verilecek.

DOĞAN: TARIMIN KADIN YILDIZLARI, FIRSAT EŞİTLİĞİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Besler'in CMO'su Gülizar Öcal Doğan, tarım alanında fırsat eşitliği sağlanması hedefiyle hayata geçirdikleri SuperFresh'in Tarımın Kadın Yıldızları projesiyle tohumdan hasada kadın çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Bu yolculukta kadın çiftçilerin, SuperFresh'in ziraat mühendisleri eşliğinde 7 gün 24 saat desteklendiğini; eğitim, tohum ve finansman desteği ile üretimde güç kazandıklarının altını çizerek, "Tarımın Kadın Yıldızları projesi, bize sürdürülebilir bir gelecek için fırsat eşitliğinin dönüştürücü gücünü gösteriyor. 'Ege'den Hasat' etiketli ürünümüzle, dondurulmuş gıda kategorisinde bir ilk olarak sosyal sorumluluk projemizin ürettiği somut değeri tüketicilerimizle buluştururken, kadın çiftçilerimizin güçlenerek ilerledikleri bu yolculuğu ve emeklerini de taçlandırıyoruz" dedi.

Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"2022 yılında hayata geçirdiğimiz Tarımın Kadın Yıldızları Projesi'nde 3 yıllık hedefler belirlemiştik. Bu hedefleri 1 yıl içerisinde tamamladık. Yılda bin 500 kadın çiftçiye erişecek şekilde, finansal okuryazarlıktan ekolojik okuryazarlığa, girişimcilikten yapay zekaya kadar yenilikçi modülleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin en büyük zirai hammadde tedarikçi şirketlerinden biri olarak en önemli paydaşlarımız olan çiftçilerin yaklaşık yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Bu güçlü potansiyel, projemizi daha ileriye taşımak için bize cesaret veriyor."

AKIN: KADINLAR TARIM İŞ GÜCÜNDE HEP VARDI, AMA İSİMLERİ YOKTU

Proje kapsamında iş birliği yapılan, tarım teknolojileri alanında öncü sosyal girişimlerden Tabit'in Kurucu Ortağı Tülin Akın ise kadın çiftçilerin doğru tarım yöntemleriyle donatıldığını belirterek, "Kadınlar tarım iş gücünde hep vardı, ama isimleri yoktu. SuperFresh'le bu katkıyı görünür hale getirmek ve kadın çiftçileri güçlendirmek için yola çıktık. Eğitim içeriklerimizi güncel ihtiyaçlar odağında dijital araçlar ve uygulamalı eğitimlerle devamlı geliştiriyoruz. Hedefimiz toplumsal dönüşüme tarım üzerinden katkı sunmak" diye konuştu.

GENEL: İŞİMİN PATRONUYUM

Tarımın Kadın Yıldızları'ndan Raziye Genel ise değişimi şu sözlerle anlattı:

"Daha önce tarladaydım ama işçiydim. Şimdi işimin patronuyum. Bu proje bana sadece ekonomik değil, sosyal olarak da güç kazandırdı. Kendime güvenim arttı, çevreme ilham oldum."