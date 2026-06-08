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Sungurlu OSB'de altyapı ihtiyaçları masaya yatırıldı

Sungurlu OSB'de altyapı ihtiyaçları masaya yatırıldı
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Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, bölgenin sanayi potansiyelini artıracak altyapı projeleri ve yatırım süreçleri ele alındı. Toplantıda atık su arıtma tesisi, yol yenileme ve doğal gaz bağlantıları gibi konular değerlendirildi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, bölgenin sanayi potansiyelini artıracak ve altyapısını güçlendirecek yatırım süreçleri ele alındı.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) mevcut durumu, altyapı ihtiyaçları ve geleceğe yönelik yatırım projelerinin detaylıca ele alındığı toplantı Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşmeler kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan atık su arıtma Tesisi için maliyet raporu ve finansal fizibilite çalışmalarının hazırlanması, teknik fizibilite proje süreçleri ile proje onay dosyalarının oluşturulması değerlendirildi. Ayrıca bölgede gerçekleştirilecek yol yenileme ve kilit parke çalışmaları ile yol yenileme çalışmalarının yapılacağı güzergahlarda bulunan parsellere doğal gaz bağlantı noktalarının eklenmesi konuları da gündeme alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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