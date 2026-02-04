SunExpress Antalya ve İzmir'den Suriye uçuşları başlatıyor

Haberler

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 7 Mart itibarıyla Antalya ve İzmir çıkışlı olarak Şam ve Halep'e direkt uçuşlar düzenleyecek.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, mart itibarıyla Suriye uçuşlarını başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, Antalya ve İzmir çıkışlı olarak Şam ve Halep'e direkt uçuşlar sunacak.

Planlama kapsamında, 7 Mart itibarıyla Antalya'dan Şam'a salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez, 11 Mart'tan itibaren ise Antalya'dan Halep'e çarşamba ve cumartesi günleri haftada 2 kez direkt uçuş düzenlenecek.

İzmir çıkışlı uçuşlar ise 8 Mart itibarıyla başlayacak. İzmir'den Şam'a çarşamba, cuma ve pazar günleri haftada 3 kez, Halep'e ise cuma ve pazar günleri haftada 2 kez aktarmasız sefer yapılacak.

Şirket, Türkiye-Suriye uçuş programı kapsamında Antalya ve İzmir çıkışlı doğrudan uçuşlarla yolculara planlama kolaylığı sunmayı ve bölgedeki hava ulaşımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
