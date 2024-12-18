Üye Girişi
Haberler
'Kırmızı kitap' için Külliye'de gizli toplantı
Külliye'de gizli toplantı! Telefon ve akıllı saatler bile alınmadı
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika

Sümer Varlık Yönetim AŞ, Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Sümer Varlık Yönetim AŞ, Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sümer Varlık Yönetim AŞ, Borsa İstanbul'da #SMRVA koduyla işlem görmeye başlaması dolayısıyla gong töreni düzenleyerek, yatırımcılarıyla olan bağlarını güçlendireceğini açıkladı. Şirket, istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı.

Sümer Varlık Yönetim AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle ana pazarda #SMRVA koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da yapılan gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sümer Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Sümer Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vakkas Altınbaş, Sümer Varlık Yönetim AŞ Genel Müdürü Mehmet Şen, Şeker Yatırım AŞ Genel Müdürü Osman Göktan ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Sümer Varlık şirketinin, varlık yönetimi alanındaki tecrübesi ve sektöründeki güçlü konumu ile finansal sistemin verimli işleyişine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Şirketin güçlü alt yapısı ve insan kaynağı ile finansal risklerin yönetilmesinde çok değerli hizmetler sunduğuna değinen Ergun, "Bugün ise, Borsamızda işlem görmeye başlayarak yatırımcılarıyla kurduğu güçlü bağla, bu başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu vesile ile halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Sümer Varlık'a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İstikrarlı büyümemiz devam edecek"

Sümer Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Altınbaş da halka arza katılım gösteren tüm yatırımcılara ve paydaşlara teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halka arzımız ile birlikte geleceğimizi güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmak için atılan önemli bir adımı kutluyoruz. Bu adım bizler için yeni pek çok fırsatın kapısını aralayacaktır. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. olarak yalnızca finansal güvenliğimizi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincimizi de ön planda tutarak büyümeye odaklandık. Bunu yalnızca bir şirket olarak değil, aynı zamanda bir aile olarak başardık. Gelecek dönemde, değerli paydaşlarımızla birlikte, daha da büyüyerek, sektördeki liderliğimizi pekiştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Sümer Varlık Yönetim AŞ Genel Müdürü Mehmet Şen ise Sümer Varlık Yönetimi olarak, 2014 yılında başladıkları yolculukta emin adımlarla yürüyerek, şirketi sektörün en güçlü oyuncularından biri haline getirdiklerini kaydetti.

Şirketin özellikle son 2 yılda, çok güçlü bir şekilde büyüdüğüne dikkati çeken Şen, şu ifadelere yer verdi:

"Anapara büyüklüğümüz, 3,5 milyar liradan 2 katını aşarak, 7,1 milyar lira seviyesine ve 2 yıl önceki yıllık 200 milyon liralık kapanış tahsilatımızı, bugün 6 katı olan, 1,2 milyar lira seviyesine taşıdık. Ay bazlı gerçekleştirdiğimiz, ciddi tahsilat artışları, banka ve diğer finans kurumlarının portföy satış ihalelerine, daha güçlü girmemize destek olmuştur. Buna paralel başarılı halka arzımızın da vermiş olduğu finansal destek ve kattığı özgüvenle, istikrarlı büyümemiz devam edecektir. Talep Toplama Sürecinde, 28 milyon lot satışı, 616 milyon lira büyüklüğündeki halka arzımıza yoğun talep gösteren değerli yatırımcılarımıza tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Bununla birlikte şirketimizin halka açıklık oranı yüzde 23,73 seviyesinde olmuştur. Bize destek veren tüm yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Serap Doğan - Ekonomi
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
img

"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu
img

Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda tüm misafirlere izletti
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda bütün salona izletti
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi

Son Dakika Haberleri

Survivor İsmail kimdir, hangi sezon yarıştı? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kimdir kaç yaşında, nereli? Adem Kılıçcı hayatı ve kariyeri! Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var? SURVİVOR ALL STAR 2025 FRAGMAN! Survivor All Star 2025 ne zaman başlıyor? SURVIVOR ALL STAR 2025 yarışmacıları kimler? All Star ve Gönüllüler takımında kimler var? MasterChef Barbaros kimdir, kaçıncı oldu, hangi sezon yarıştı? Barbaros Yoloğlu'nun restaurant nerede? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gaziantep FK-52 Orduspor FK maçı CANLI, HD izle! Gaziantep FK-52 Orduspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı CANLI, HD izle! Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 18 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı CANLI, HD izle! Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 18 Aralık baraj doluluk seviyesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.