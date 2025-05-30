Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümde Kalıntı Sorunları Ele Alındı

Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümde Kalıntı Sorunları Ele Alındı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Ege Bölgesi'nin önemli ihracat ürünü olan Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümdeki kalıntı sorunları, üretim süreçleri ve çözüm önerileri tartışıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat ürünü olan Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümdeki kalıntı sorunu ele alındı.

TARİŞ Üzüm Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Salihli Ticaret Borsası'nın ev sahipliğindeki toplantıda, çekirdeksiz kurutmalık üzüm üretimi, pestisit kalıntılarının ihracata etkileri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcı üreticilerle, sektör temsilcileri arasında karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, üreticilerden gelen sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı.

Toplantı, üzüm üretiminde kaliteyi artırmak ve ihracat sürecinde yaşanan sorunları en aza indirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Toplantıya TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Şemsettin Özgür, Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli, teknik personeller ile üreticiler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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