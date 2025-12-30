Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu: '50 MW'lık GES yatırımla yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz'

Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, holdingin enerji sektörüne toplam 50 MW büyüklüğünde yatırım bütçesi ayırdıklarını belirterek, "2022 yılında başladığımız GES yatırımlarımızın ilk çıktısını Ekim 2022'de aldık. Devreye aldığımız 4,2 MW gücündeki GES projemizle yıllık 5,25 milyon kWh elektrik üretimine ulaştık. Bununla yetinmedik; Ağustos 2024'te devreye alınan 4,3 MW gücündeki arazi GES tesisimizle birlikte yıllık 5,6 milyon kWh ek üretim sağladık" dedi.

Dünya ekonomisinde üretim merkezlerinin yeniden şekillendiği, yeşil üretim ve sürdürülebilirlik kavramlarının rekabetin merkezine yerleştiği bir dönem yaşanıyor. Özellikle sanayi grupları için enerji maliyetlerini etkin biçimde yönetmek ve karbon ayak izini azaltmak, artık yalnızca finansal bir tercih değil; küresel pazarlarda var olmanın temel koşullarından biri haline geldi. İnşaattan gıdaya, tekstilden perakendeye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Başyazıcıoğlu Holding, bu dönüşümü stratejik bir vizyona dönüştürerek enerji sektörüne toplam 50 MW büyüklüğünde yatırım bütçesi ayırdığını duyurdu. Holding, bu hamleyle birlikte enerji yatırımlarını hızlandırırken, dönüşüm sürecini de proaktif bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Almer Tekstil, yenilenebilir enerji vizyonunun somut örneği

Holdingin sanayi alanındaki en önemli iştiraklerinden biri olan Almer Tekstil, grubun yenilenebilir enerji vizyonunun en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Toplam 50 MW'lık yatırım planının önemli bir ayağını oluşturan projeler kapsamında, Başyazıcıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, 2022 yılında başlatılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini paylaştı.

"Sanayicinin gündemi artık üretim kadar enerji"

Enerjinin holdingin stratejik ajandasında öncelikli bir konumda yer aldığını vurgulayan Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, sanayi anlayışındaki dönüşüme dikkat çekti. Başyazıcıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayicinin gündemi değişti. Artık yalnızca ne kadar ürettiğiniz değil, o üretimi hangi enerjiyle yaptığınız belirleyici. Başyazıcıoğlu Holding olarak, enerji alanındaki 150 milyon dolarlık yatırım vizyonumuz doğrultusunda, iştirakimiz Almer Tekstil özelinde başlattığımız bu dönüşümle enerjide dışa bağımlılığı minimize etmeyi ve kendi kendine yeten bir ekosistem kurmayı hedefledik"

Şirketin Kayseri OSB ve Mimar Sinan OSB'deki fabrikalarının yıllık 44 milyon kWh elektrik tüketimine sahip olduğunu belirten Başyazıcıoğlu, bu ihtiyacın yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanması için atılan adımları şöyle anlattı:

"2022 yılında başladığımız GES yatırımlarımızın ilk çıktısını Ekim 2022'de aldık. Devreye aldığımız 4,2 MW gücündeki GES projemizle yıllık 5,25 milyon kWh elektrik üretimine ulaştık. Bununla yetinmedik; Ağustos 2024'te devreye alınan 4,3 MW gücündeki arazi GES tesisimizle birlikte yıllık 5,6 milyon kWh ek üretim sağladık."

"Hedef: Enerji ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak"

Holding'in enerji vizyonunun mevcut projelerle sınırlı olmadığını belirten Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, 2025 hedeflerinin çok daha iddialı olduğunun altını çizdi. Holdingin kısa vadede elektrik tüketiminin tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediğini belirten Başyazıcıoğlu, devam eden yatırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda yürüttüğümüz iki kritik projemiz daha bulunuyor. Mimar Sinan OSB'deki fabrikamızın çatısına 1,8 MW kapasiteli yeni bir GES kuruyoruz. Bunun yanında, Türkiye'nin güneş enerjisi açısından en stratejik bölgelerinden biri olan Konya Karapınar'da sahada 15,7 MW gücünde büyük ölçekli bir GES yatırımımız devam ediyor."

Bu projelerin devreye alınmasıyla birlikte Başyazıcıoğlu Holding'in yıllık toplam 42,5 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine ulaşacağını belirten Başyazıcıoğlu, "Bu üretim hacmi, fabrikalarımızın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 96'sını karşılayacak. Mahsuplaşma sonrası enerji faturalarımızda ciddi düşüşler yaşayacağız. Bu durum, hem maliyet avantajı hem de küresel rekabette güçlü bir pozisyon anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"Yeni enerji yatırımları yolda"

Almer Tekstil'de hayata geçirilen enerji yatırımlarının, holding genelinde örnek bir model oluşturduğunu ifade eden Başyazıcıoğlu, enerji alanında yeni projelerin de gündemde olduğunu belirtti. Başyazıcıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Enerji sektörü son derece dinamik bir alan. Almer Tekstil'de ulaştığımız bu seviye, grubumuz için önemli bir referans niteliğinde. Enerjide arz güvenliğini sağlamak ve yeşil dönüşümü holdingin tüm faaliyet alanlarına yaymak amacıyla yeni fizibilite çalışmalarımız ve yatırım planlarımız üzerinde çalışıyoruz. Geleceğin sanayisi, enerjisini doğadan alanların olacak." - İSTANBUL