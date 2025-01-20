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Sudan'da 2025'te Yatırım Forumu Düzenlenecek

Sudan'da 2025'te Yatırım Forumu Düzenlenecek
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Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Nil Nehri Eyaleti'nde 'Nil Yatırım Forumu' düzenleyecek. Forum, SANKON üyesi şirketlerin katılımıyla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Sudan'ın Nil Nehri Eyaleti'nde düzenlenecek "Nil Yatırım Forumu"na, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi şirketleri davet etti.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından SANKON Genel Merkezine iletilen resmi davetiyede, Nil Nehri Eyaleti'nde gerçekleşecek olan forumun Sudan Egemenlik Konseyi'nin himayesinde ve Nil Nehri Eyaleti Hükümeti'nin denetimi altında yapılacağı belirtildi. Davetiyede, SANKON üyelerinin forumda yer alarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlayacakları ifade edildi.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından iletilen davetiyede, "Sudan Egemenlik Konseyinin nazik himayesi ve Nil Nehri Eyaleti Hükümetinin denetimi altında, Nil Nehri Eyaleti 28-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılması planlanan 'Nil Yatırım Forumu'na' SANKON üyesi şirketleri katılmaya davet etmekten onur duymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Nil Nehri Eyaleti, stratejik coğrafi konumu, verimli tarım arazileri, zengin maden kaynakları ve gelişmiş altyapısıyla dikkat çekiyor. Altın madenleri ve değerli madenler gibi zengin kaynaklara sahip olan eyalet, aynı zamanda tarım, madencilik, sanayi ve turizm sektörlerinde yatırım fırsatları sunuyor. Eyalet, yatırımcılara devlet tarafından sağlanan teşvikler, vergi muafiyetleri ve güvenli bir yatırım ortamı ile cazip bir destinasyon haline geldi.

Forumda, yatırımcılar ve yetkililer arasında ikili görüşmelerin yanı sıra yatırım fırsatlarıyla ilgili tartışma oturumları ve projelerin incelemeleri yer alacak. Etkinlik, ülkeler arasındaki işbirliğini artırma amacı taşıyor.

Forum'da, yatırımcılar ve yetkililer arasındaki ikili görüşmelerin yanı sıra, yatırım uzmanlarıyla tartışma oturumları, yatırım fırsatlarına ilişkin bilimsel ve belgesel çalışmalar ve yatırıma hazır projelerin incelemeleri yer alacak.

SANKON Genel Sekreteri Koray Eken, Nil Yatırım Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere büyük katkı sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Değişik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda SANKON üyesi şirketimiz, Sudan Cumhuriyeti'nde 28-29 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Nil Yatırım Forumu' etkinliğine katılım sağlayarak, Türkiye'yi en iyi şeklide temsil edeceklerdir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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