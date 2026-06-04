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Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretime ara verme süresi belirlendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri yetiştiricilerine talep halinde bir yıl süreyle üretime ara verme hakkı tanıdı. Bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatılabilecek. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri yetiştiricilerine üretime ara verebilmeleri için bir yıl süre tanıyabilecek, talep halinde bu süre bir defalığına bir yıl daha uzatılabilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretime ara vermek isteyen müteşebbis, gerekçesini belirten dilekçesiyle Bakanlık il müdürlüğüne müracaat edecek. İl müdürlüğü, müteşebbisin dilekçesini görüşüyle birlikte Bakanlık merkez teşkilatına gönderecek. Bakanlık merkez teşkilatı, müteşebbise üretime ara vermesi için bir yıl süre verebilecek. Bu sürenin sonunda müteşebbisin talebi durumunda en fazla bir yıl daha ek süre tanınabilecek.

Müteşebbis su kira sözleşmesinde belirtilen süre içinde bir kez üretime ara verebilecek. Ara verme süresi sonunda üretime başlamayan müteşebbisin su ürünleri yetiştiricilik belgesi il müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca iptal edilecek. Su ürünleri avcılığı veya yetiştiriciliği yapılan kaynaktaki su miktarının, üretim veya avcılık yapılamayacak kadar azaldığı veya tamamen kuruduğu durumlarda bu madde uygulanmayacak.

Devletin ilan ettiği doğal afet, yangın ve salgın hastalık gibi mücbir sebepler nedeniyle müteşebbisin üretime ara vermek için müracaatı durumunda ara verme süresi, Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek.

18 ay içinde su ürünleri yetiştiricilik belgesi almayanların projesi iptal edilecek

Su veya arazi kira sözleşmesinin son yapılanının başlangıç tarihinden itibaren 18 ay içinde su ürünleri yetiştiricilik belgesini almayan müteşebbisin projesi iptal edilecek. Sürenin aşılması durumunda, onayı il müdürlüğünce verilen projelerin iptali il müdürlüğünce yapılacak, Bakanlık merkez teşkilatına bildirilecek. Onayı Bakanlık merkez teşkilatınca verilen projelerin iptali, il müdürlüğünün teklifi üzerine merkez teşkilatınca yapılacak.

Projesinde, tür değişikliği, kapasite veya alan artırımı-azaltılması, ek ünite kurmak ve yer değişikliği yapmak isteyen müteşebbis, tesisinin bulunduğu il müdürlüğüne dilekçeyle müracaat edecek. İl müdürlüğü proje değişiklik talebini Bakanlık merkez teşkilatına iletecek.

Müracaat Değerlendirme Komisyonu tarafından diğer tesislere verilen izinlere ilişkin değişiklik talepleri, Bakanlık merkez teşkilatınca değerlendirilecek. Proje değişiklik taleplerinde Bakanlık merkez teşkilatınca revize proje ön izni verilecek.

Deniz veya baraj gölünde ağ kafeste su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesisin, üçer yıllık dönem içinde onaylı proje kapasitesinin yüzde 75'inin altında üretimi halinde, proje kapasitesi ve tahsis edilen su alanı yeniden belirlenecek.

Tesise ait yeni proje kapasitesi ve tahsis edilen su alanı tesis denetim raporları, nakil belgeleri ve izleme sistemlerinden elde edilen veriler esas alınarak il müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek. Yeni kapasite ve tahsis edilen su alanı, il müdürlüğünce müteşebbise tebliğ edilecek.

Revize proje tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde onaylatılacak

Müteşebbis, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde belirlenen yeni kapasite ve tahsis edilen su alanına uygun olarak hazırlatacağı revize projesini onaylatacak, buna göre üretim yapacak.

Su ürünleri yetiştiricilik belge onay tarihi esas alınırken kapasite değişikliği haricindeki belge değişikliklerinde ilk belge onay tarihi, tesisin devri durumunda ise devralan kişinin adına düzenlenen belge onay tarihi göz önünde bulundurulacak.

Devir işlemi tamamlanmış projeler için 60 gün içinde su ürünleri yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi zorunlu olacak. Tesislerin bu sürede belge düzenlenmeyen projeleri iptal edilecek.

Üniversite mezunu istihdam şartının kapsamı genişletildi

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde ve kuluçkahanelerinde üretim kapasitelerine göre su ürünleri konusunda eğitim veren en az 4 yıllık fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartıyla teknik personel olarak istihdam edilecek.

Kuluçkahanelerdeki "kapasiteye bakılmaksızın en az bir teknik personel istihdam edilmesi" ve "teknik sorumlu müdür görevlendirilmesi" şartı kaldırıldı.

Yönetmeliğin bazı maddeleri kademeli olarak uygulanacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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