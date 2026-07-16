Haberler

STSO Başkanı Özdemir, iş dünyasının taleplerini kamu bankalarının genel müdürlerine iletti

STSO Başkanı Özdemir, iş dünyasının taleplerini kamu bankalarının genel müdürlerine iletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, TOBB toplantısında Sivas iş dünyasının finansmana erişim ve kredi süreçlerine yönelik taleplerini kamu bankalarının genel müdürlerine aktardı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, TOBB'da düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda Sivas iş dünyasının finansmana erişim ve kredi süreçlerine ilişkin taleplerini kamu bankalarının genel müdürlerine aktardı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya, STSO Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Demir de katıldı. Toplantıda kamu bankalarının genel müdürleri ile oda ve borsa başkanları bir araya geldi. Başkan Özdemir, Sivas iş dünyasının finansmana erişim, kredi süreçleri ve bankacılık uygulamalarına ilişkin görüş ve taleplerini kamu bankalarının yöneticilerine iletti. Toplantıda, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, kredi süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve üretim ile yatırımları destekleyecek finansman modelleri ele alındı. Reel sektörün güncel beklenti ve ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıda, iş dünyası ile finans sektörü arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı
Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu