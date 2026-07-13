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Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Özdemir; "kamu kurumları esnafın yanında olmalı"

Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Özdemir; 'kamu kurumları esnafın yanında olmalı'
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, kamu kurumlarının özel sektöre rakip olmaması gerektiğini belirterek, esnafın yanında olduklarını ve adil rekabet vurgusu yaptı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir kamu kurumlarının özel sektöre rakip olmaması gerektiğini dile getirerek oda esnafının yanında olduğunu belirtti.

Sivas'ta kamu kurumları tarafından bir çok sektörde açılan firmaların Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine rakip haline gelmesi sonucu Zeki Özdemir açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada kamu kurumlarının esnafın yanına olması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman üretimin, istihdamın, girişimciliğin ve serbest piyasa düzeninin yanında olduk. Şehrimizin ekonomik gelişiminin temelinde; risk alan, yatırım yapan ve istihdam sağlayan özel sektör temsilcilerimizin emeği bulunmaktadır. Bu nedenle, ticaretin asli aktörü olan üyelerimizin korunması, bizim en temel sorumluluklarımız arasındadır. Kamu kurumlarına ait iktisadi işletmelerin doğrudan ticari faaliyetlerde yer alması, iş dünyamız açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Kamu gücü, kamu bütçesi, kamu personeli ve kamusal imkanlarla faaliyet gösteren yapıların; tacir, esnaf ve sanayicimizle aynı sektörde (inşaat, benzinlik, kafe, lokanta, tesis gibi alanlarda) ticari rekabete girmesi, serbest piyasa dengesi açısından sağlıklı bir yaklaşım değildir. Bizler, kamu kurumlarının ticaretin rakibi değil, destekleyicisi olması gerektiğine inanıyoruz. Kamu kurumlarımız, üyelerimizle rekabet eden yapılar kurmak yerine onların önünü açacak projelere odaklanmalıdır. Şehrimizin kaynakları tacirimizle yarışmak için değil, tacirimizi büyütmek için kullanılmalıdır. Elbette kamu kurumlarımız, zorunlu hizmetlerin sunulması ve kamusal görevlerin yerine getirilmesi noktasında önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Ancak bu sorumlulukların, özel sektörün faaliyet alanına giren ve üyelerimizin ekonomik varlığını zorlayan bir ticari modele dönüşmesi kabul edilemez" dedi.

Kamu ihalelerinde adil rekabet olması gerektiğini aktaran Özdemir, "Bunun yanında, kamu ihalelerinde kamuya ait işletmelerin alıcı veya uygulayıcı olarak öne çıkması, özel sektör açısından ayrıca değerlendirilmesi gereken bir başka sorundur. Kamunun aynı alanda hem düzenleyici hem de uygulayıcı konumda bulunması, ihalenin ruhuna, piyasa dengelerine ve adil rekabet ilkesine zarar verebilmektedir. Üyelerimizin korunması yalnızca odamızın temel görevlerinden biri değil, aynı zamanda şehir ekonomisinin geleceğini koruma meselesidir. Özel sektörün zayıfladığı bir ortamda ne sürdürülebilir kalkınmadan ne de güçlü bir yerel ekonomiden söz etmek mümkündür" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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