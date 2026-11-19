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Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 değer kaybederek 638,41 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 azalarak 10.452,68, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,06 düşerek 25.463,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 gerileyerek 8.080,74 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 49.941,25 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 1,098 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsaları, yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzına gelen güçlü taleple güne yükselişle başlasa da Wall Street'te satışların ağırlık kazanmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, enerji arz güvenliğini korumak amacıyla ham petrol, doğal gaz ve kömür ithalatına ilişkin bazı metan emisyonu yükümlülüklerinin iki yıl ertelenmesi konusunda anlaştı.

Kaynak: AA