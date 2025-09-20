Stellantis'ten Akıllı Entegre Batarya Sistemi Prototipi

Stellantis, Saft işbirliğiyle geliştirdiği, Fransa merkezli ortak araştırma projesi akıllı Entegre Batarya Sistemi (IBIS) teknolojisini barındıran ilk prototip aracını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, dünya çapında ortaklıklar ve işbirlikleriyle sektörün geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Söz konusu kapsamda şirket, TotalEnergies iştiraki Saft ile işbirliği içinde, daha verimli, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir enerji depolama ve elektrik dönüşüm sistemi geliştirmeyi amaçlayan Fransa merkezli ortak araştırma projesi IBIS teknolojisini barındıran prototip aracı tanıttı.

Gerçek yol koşullarında testleri başlayan işlem, hem mobil hem de sabit enerji uygulamalarında elektrifikasyonu ileriye taşımada sıçrama anlamına geliyor.

IBIS teknolojisiyle donatılmış ilk tam fonksiyonel batarya elektrikli araç (BEV), STLA Medium platformu üzerinde geliştirilen yeni Peugeot E-3008 oldu.

Prototip, Stellantis ve Saft'ın E2-CAD, Sherpa Engineering ve CNRS, Université Paris-Saclay, Institut Lafayette gibi Fransız araştırma kurumlarının desteğiyle yürüttüğü yıllara dayalı tasarım, modelleme ve simülasyon çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıktı.

Sabit uygulamalar için 2022 ortasından bu yana kullanılan ilk IBIS gösterim sistemi faaliyetlerine devam ederken temel teknik kavramları doğrulamış ve çok sayıda patente zemin hazırlamış oldu. Mobil prototipe geçiş ise sistemin gelişiminde önemli evre anlamına geliyor.

Elektrikli güç aktarma sistemini yeniden tanımlıyor

IBIS, kimyası veya kullanım alanı ne olursa olsun, invertör ve şarj işlevlerini doğrudan batarya içerisine entegre ederek elektrikli güç aktarma sistemini yeniden tanımlıyor.

Bu mimari, hem alternatif akım (AC) hem de doğru akımı (DC) destekleyerek enerjiyi doğrudan motora veya şebekeye aktarırken, aynı anda aracın 12 voltluk ağına ve yardımcı sistemlerine de güç sağlıyor.

Böylece "verimlilik ve performans, "ağırlık ve alan tasarrufu", "daha hızlı şarj" ve "basitleştirilmiş bakım" olmak üzere 4 farklı temel fayda sağlanıyor.

Kapsamlı yeniden işlem ihtiyacını azaltarak bakım süreçlerini sadeleştiren IBIS, ikinci ömür bataryaların sabit otomotiv uygulamalarında yeniden kullanımını kolaylaştırıyor.

Projenin ikinci aşaması, Fransa 2030 programı kapsamında Fransız hükümetinin desteğiyle Haziran 2025'te başlamıştı.

Odak noktası, temsil edici sürüş koşullarında gerçekleştirilen gerçek yol testleri olurken, süreç, IBIS teknolojisinin 10 yılın sonuna kadar Stellantis üretim araçlarına entegre edilmesinin önünü açabilmesi bekleniyor.

Otomotivin ötesinde IBIS mimarisi, demir yolu, havacılık, denizcilik ve veri merkezleri dahil olmak üzere geniş bir uygulama alanına potansiyel sunuyor. Bu da Stellantis ve Saft'ın ölçeklenebilir ve sürdürülebilir elektrifikasyona olan bağlılığını güçlü şekilde ortaya koyuyor.

"Proje, sadeleştirmenin inovasyon olduğuna dair inancımızı yansıtıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Mühendislik ve Teknoloji Direktörü Ned Curic, projenin, sadeleştirmenin aynı zamanda inovasyon olduğuna dair inançlarını yansıttığını belirtti.

Elektrikli güç aktarma organlarının mimarisini yeniden düşünerek ve sadeleştirerek sistemi daha hafif, daha verimli ve daha maliyet etkin hale getirdiklerini aktaran Curic, "İşte bu tür yenilikler, müşterilerimize daha erişilebilir ve daha iyi elektrikli araçlar sunmamıza yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Saft Enerji Depolama Sistemleri İcra Başkan Yardımcısı Herve Amosse de projenin, inovasyondaki liderliğinin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Teknojilerini yeni nesil uygulamalarına entegre ederek, akıllı, esnek ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin yeni çağını başlattıklarını kaydeden Amosse, "Saft, gelişen pazar ihtiyaçlarına yönelik uzun vadeli ve maliyet etkin çözümler sunan ileri araştırmalarda öncülüğünü sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı.