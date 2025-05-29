STAR Rafineri, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Listesinde Üçüncü Oldu

STAR Rafineri, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Listesinde Üçüncü Oldu
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SOCAR Türkiye'nin grup şirketi STAR Rafineri, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' araştırmasında üçüncü sırada yer aldı. Aynı araştırmada SOCAR Türkiye'nin diğer şirketi Petkim ise 29'uncu sırada yer aldı.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketi STAR Rafineri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'nda üçüncü sırada yer aldı.

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2024 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden olan STAR Rafineri, İstanbul Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' listesinde üçüncü sırada yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre, STAR Rafineri, üçüncü olurken SOCAR Türkiye'nin diğer bir grup şirketi olan Petkim ise listede 29'uncu sırada yer aldı.

Sanayi sektörlerinin devlerini belirleyen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1968'den bu yana açıklanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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