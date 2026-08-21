Spot gaz piyasasında referans fiyat 17.182 lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 182 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 103 bin 54 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 323 bin 267 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 182 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 297 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 41 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 322 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 35 bin 343 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 25 bin 149 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA