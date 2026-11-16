Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 395 lira 24 kuruş belirlendi

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 395 lira 24 kuruş belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 395 lira 24 kuruş, en düşük 1523 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 6,07 azalarak 1 milyar 817 milyon 305 bin 438 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 395 lira 24 kuruş, en düşük 1523 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,07 azalarak 1 milyar 817 milyon 305 bin 438 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 395 lira 24 kuruş, en düşük saat 04.00'te 1523 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 980 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 67 lira 82 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 451 lira olarak kayıtlara geçti.