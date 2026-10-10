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Spot elektrik piyasasında megavatsaat fiyatı yarın en yüksek 4 bin 500 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 lira olarak belirlendi. Aynı piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,47 azalarak 1 milyar 107 milyon 83 bin 589 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,47 azalarak 1 milyar 107 milyon 83 bin 589 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 500 lira, en düşük saat 09.00-14.00 saatlerinde 0 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 260 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 392 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 249 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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